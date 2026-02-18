Una delle coppie più amate nate all’interno dello studio di Uomini e Donne è sicuramente quella formata da Nicole Belloni e Flavio Ubirti, usciti insieme dal programma solo poche settimane fa.

I primi giorni insieme

Durante i primi giorni, i due erano apparsi molto complici e affiatati. Tuttavia, ultimamente alcuni fan li hanno notati più distanti, soprattutto dopo aver trascorso San Valentino separati, facendo nascere voci di una presunta crisi sentimentale.

La segnalazione di Lorenzo Pugnaloni

Nelle scorse ore, Lorenzo Pugnaloni ha riportato una segnalazione che ha subito attirato l’attenzione dei fan: secondo quanto riferito, il giorno prima della messa in onda della scelta, Nicole Belloni sarebbe stata avvistata in discoteca con un altro ragazzo.

"Ma io lei l’ho vista giovedì prima della messa in onda della scelta all’Hollywood Prive baciarsi con uno. Si seguono anche su Instagram".

Il post su Instagram di Nicole Belloni

Ieri, Nicole ha condiviso nelle sue storie Instagram una riflessione ispirata a Cime Tempestose, che molti hanno interpretato come un messaggio diretto a Flavio: "Non sposare MAI un uomo che non è il tuo tipo, anche se è una bandiera verde ambulante con un fondo fiduciario. Puoi avere tutti i soldi del mondo ma non ti porteranno la vera felicità. Ci sono cose che i soldi non potranno mai comprare, le cose più importanti come l’amore vero o la famiglia. Il non parlarsi e non comunicare con sincerità e per PAURA può rovinare tutto e essere troppo tardi per rimediare… ATTENZIONE alle persone di cui ti circondi. Spesso le carogne sono sempre con te, travestite da chi pensi ti voglia bene…".

La smentita della crisi

Nonostante le speculazioni, Nicole Belloni ha chiarito subito la situazione, smentendo riferimenti diretti a Flavio Ubirti e qualsiasi crisi nella loro relazione: "La storia precedente era un pensiero generale, non personale. Tranquilli che va tutto bene".