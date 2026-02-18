Da diversi mesi Rocio Morales è al centro del gossip. Prima per lo scandalo che ha coinvolto l’ex marito Raoul Bova, poi per una serie di presunti flirt attribuiti alla modella e attrice spagnola. Ora, nuove immagini sembrano confermare la frequentazione con Andrea Iannone, ex pilota MotoGP ed ex compagno di Elodie.

L’intervista esclusiva a Vanity Fair

In una lunga intervista rilasciata a Vanity Fair, Rocio Morales ha raccontato la sua verità, affrontando sia la fine del matrimonio con Raoul Bova sia le voci sulla sua vita sentimentale. Parlando del presunto flirt con Andrea Iannone, l’attrice non ha smentito la frequentazione, anche alla luce delle recenti paparazzate che li ritraggono insieme, ma ha preferito mantenere un profilo basso: “Ci conosciamo da pochissimo, ma si sa, poi il gossip dilag”.

Una frase che non conferma ufficialmente la relazione, ma che lascia spazio a interpretazioni, alimentando la curiosità dei fan e degli appassionati di cronaca rosa.

Le foto di Diva e Donna e Gabriele Parpiglia

A rafforzare le indiscrezioni ci ha pensato il settimanale Diva e Donna, che la scorsa settimana ha pubblicato alcune immagini della coppia durante una presunta “fuga d’amore a Lugano”.

Adesso, arrivano nuove prove circa la frequentazione tra Rocio Morales e Andrea Iannone. Gabriele Parpiglia ha infatti pubblicato un’immagine dei due durante una serata trascorsa insieme in un bowling di Roma, confermando ulteriormente la relazione in corso.