Da diversi mesi Rocio Morales è al centro del gossip italiano. Prima per lo scandalo che ha coinvolto l’ex marito Raoul Bova, poi per una serie di presunti flirt attribuiti alla modella e attrice spagnola. Ora, nuove immagini sembrano confermare la frequentazione con Andrea Iannone, ex pilota MotoGP ed ex compagno di Elodie.

Rocio Morales rompe il silenzio a Vanity Fair

In una lunga intervista rilasciata a Vanity Fair, Rocio Morales ha raccontato la sua verità, affrontando sia la fine del matrimonio con Raoul Bova sia le voci sulla sua vita sentimentale.

Parlando del presunto flirt con Andrea Iannone, l’attrice non ha smentito la frequentazione, anche alla luce delle recenti paparazzate che li ritraggono insieme, ma ha preferito mantenere un profilo basso: “Ci conosciamo da pochissimo, ma si sa, poi il gossip dilaga”.

Una frase che non conferma ufficialmente la relazione, ma che lascia spazio a interpretazioni, alimentando la curiosità dei fan e degli appassionati di cronaca rosa.

Le foto di Diva e Donna: “fuga d’amore” a Lugano

A rafforzare le indiscrezioni ci ha pensato il settimanale Diva e Donna, che ha pubblicato alcune immagini della coppia durante una presunta “fuga d’amore a Lugano”. Negli scatti, Rocio Morales e Andrea Iannone appaiono complici e affiatati, lontani dai riflettori italiani.

Le fotografie mostrerebbero momenti di relax e intimità, elementi che sembrano confermare una conoscenza che va oltre una semplice amicizia.

Andrea Iannone dopo Elodie

Per Andrea Iannone, si tratterebbe della prima frequentazione importante dopo la fine della relazione con Elodie, una delle storie più chiacchierate degli ultimi anni nel mondo dello spettacolo e dello sport.

Al momento non è arrivata alcuna conferma ufficiale dai diretti interessati. Tuttavia, tra dichiarazioni prudenti e immagini esclusive, il flirt tra Rocio Morales e Andrea Iannone sembra prendere sempre più forma.