Continua senza sosta la diatriba a distanza che coinvolge Francesco Sarcina, la sua attuale moglie Nayra Garibo e l’ex compagna del frontman de Le Vibrazioni, Clizia Incorvaia. Dopo le recenti dichiarazioni rilasciate dall’ex gieffina nel salotto televisivo di Verissimo, la tensione tra le due donne è nuovamente esplosa.

Le accuse di Clizia Incorvaia a Verissimo

Nel corso dell’intervista, Clizia Incorvaia ha ribadito di aver subito violenza psicologica e fisica da parte dell’ex marito Francesco Sarcina, respingendo con fermezza le accuse di voler cercare visibilità mediatica.

«Sono cose terribili e non esatte quelle che sono state dette da una persona che non conosco», ha dichiarato l’influencer, riferendosi all’attuale moglie del cantante.

Clizia ha inoltre precisato che la figlia Nina vede regolarmente il padre e che è lei stessa a sostenere le spese per consentire gli incontri a Milano: «Non sono io che avanzo pretese di denaro».

Tra le affermazioni più forti, Incorvaia ha parlato apertamente di tradimenti, ricatti economici e presunti episodi di violenza fisica, arrivando a citare anche un episodio delle scarpe bruciate, che a suo dire sarebbe stato documentato e verificabile: «Ci sono anche i vigili del fuoco a testimoniare».

L’ex compagna di Sarcina ha infine avvertito che, qualora la situazione dovesse degenerare ulteriormente, sarebbe pronta a tutelarsi per vie legali con il supporto del proprio penalista.

La replica di Nayra Garibo: “Non tutti quelli che piangono sono vittime”

Non si è fatta attendere la risposta di Nayra Garibo, che ancora una volta ha preso pubblicamente le difese del marito Francesco Sarcina, attaccando duramente Clizia Incorvaia attraverso i social.

«Non tutti quelli che piangono sono vittime. Alcuni provano la scena prima che la verità parli, solo per attirare l’attenzione», ha scritto la Garibo, utilizzando una metafora pungente: «Un’oca travestita da cigno che, pur senza saper ballare, vuole fare la prima ballerina ne La morte del cigno di Tchaikovsky, senza sapere nemmeno chi sia».