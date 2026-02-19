Tra i possibili nuovi concorrenti del Grande Fratello 2026 spunta anche un nome già noto al pubblico: Guendalina Tavassi, protagonista dell’undicesima edizione del reality. L’indiscrezione arriva dalla newsletter del giornalista Gabriele Parpiglia.

Guendalina Tavassi torna al Grande Fratello? L’indiscrezione

Secondo quanto riportato da Parpiglia, la produzione starebbe valutando il ritorno di Guendalina Tavassi nella Casa più spiata d’Italia. Al momento non c’è alcuna conferma ufficiale, ma il nome dell’ex gieffina sarebbe tra quelli presi in considerazione per il cast della nuova edizione.

La diretta interessata non ha commentato apertamente la notizia. Tuttavia, su Instagram ha pubblicato alcune storie dal tono ironico e riflessivo, accendendo del palo santo e parlando di “energie negative” e sfortune personali: “Ho letto un sacco di libri sulla legge dell’attrazione e l’universo, ma forse erano scritti male… pensavo ‘vorrei una casa bellissima più grande’ e la proprietaria non mi ha rinnovato il contratto d’affitto. Quindi che sta succedendo? Io li accendo tutti insieme perché qualcuno c’è che sta tramando alle mie spalle”.

Smentita la partecipazione di Achille Costacurta e Nicola Ventola

Negli ultimi giorni si era parlato anche di una possibile partecipazione di Achille Costacurta e Nicola Ventola al Grande Fratello 2026.

Nella newsletter del 18 febbraio, però, Gabriele Parpiglia ha smentito categoricamente: “Quando parte un reality le fake news si susseguono. Una di queste riguarda Achille Costacurta e Nicola Ventola, accomunati in una fantomatica lista che li vede come concorrenti. No, non ci saranno”.

Achille Costacurta, figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta, era considerato un possibile concorrente interessante anche alla luce del suo percorso personale e della recente diagnosi di ADHD, che gli avrebbe permesso di trovare maggiore stabilità. Tuttavia, al momento, la sua partecipazione non è prevista.

Quando inizia il Grande Fratello 2026: data ufficiale e programmazione

Il ritorno del Grande Fratello era stato annunciato dall’AD di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, che ha confermato anche la conduzione affidata a Ilary Blasi.

Secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia, ecco i dettagli sulla nuova edizione: