Patrizia De Blanck è stata molto più di un personaggio televisivo: presenza iconica dei salotti romani, protagonista del mondo mondano e volto amatissimo della quinta edizione del Grande Fratello Vip, una delle più seguite e indimenticabili.

Dopo la sua scomparsa, sono stati tanti gli ex vipponi del GF Vip 5 che hanno voluto renderle omaggio sui social, stringendosi attorno a Giada De Blanck, la figlia della contessa.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: “Le abbiamo voluto davvero bene”

Tra i primi a commentare il post di Giada su Instagram c’è stato Pierpaolo Pretelli, che ha condiviso un messaggio carico di emozione: “Che dolore Giada. Custodirò per sempre i ricordi bellissimi, i momenti di spensieratezza e riflessione, le ho voluto davvero bene”.

Subito dopo è arrivata anche la vicinanza di Giulia Salemi: “Ti siamo tutti vicini Giada”.

Il messaggio di Samantha De Grenet: parole piene d’affetto

Molto sentito anche il commento di Samantha De Grenet, che ha ricordato i momenti condivisi con la nobildonna: “Ciao dolce ragazza, le mie più sentite condoglianze da parte di tutta la mia famiglia. Tante le chiacchiere fatte insieme e i momenti trascorsi spensierati. Sai il bene che le voglio. Sii forte come lei ti ha sempre insegnato ad essere. Continuerà a vegliare su di te”.

Da Andrea Zenga a Elisabetta Gregoraci: il cordoglio dei vip

Numerosi anche i messaggi di Andrea Zenga, Andrea Zelletta ed Elisabetta Gregoraci, che ha scritto parole semplici ma toccanti: “Che dolore immenso Giadina mia”.

Anche Rosalinda Cannavò ha voluto ricordare Patrizia con affetto: “Ti mando un abbraccio grandissimo e ti faccio le nostre più sentite condoglianze, ci mancherà davvero tanto”.

Dayane Mello: il ricordo su X

Il saluto di Dayane Mello è arrivato invece tramite X (ex Twitter), con un messaggio poetico e personale: “Ha danzato sempre al ritmo della vita, proprio come piace a me, e la terrò sempre nel mio cuore”.

Tommaso Zorzi ricorda Patrizia De Blanck a La Volta Buona

Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, Tommaso Zorzi ha dedicato un ricordo intenso e affettuoso alla contessa, rievocando alcuni dei momenti più iconici vissuti insieme nella casa del GF Vip 5.

“Io ho avuto l’onore di essere mandato a quel paese più volte da lei. Era molto schietta, ma anche un modo per sdrammatizzare quelle ore che lì dentro sembrano infinite”.

Zorzi ha sottolineato quanto Patrizia De Blanck fosse una presenza preziosa nel reality: “Era un sorso d’acqua fresca. Aveva vissuto la dolce vita romana, conosceva personaggi incredibili e ci intratteneva con storie fantastiche”.

L’aneddoto dei dolci notturni

Tra i ricordi più teneri, anche quello legato alla sua golosità: “Avevamo i soldi contingentati per la spesa e lei di notte faceva le razzie. Trovavamo il cucchiaio nel budino… sono tutti ricordi tener”.

Il pensiero finale di Zorzi è stato dedicato a Giada: “Mando un abbraccio fortissimo a Giada, perché avevano un rapporto fortissimo”.