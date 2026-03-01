A cura della Redazione

Cristiana Anania ed Ernesto Passaro sono una delle coppie nate durate l’attuale stagione di Uomini e Donne. L’ex tronista, dopo mesi trascorsi a conoscere i suoi corteggiatori, non ha avuto dubbi: il suo cuore batteva solo per Ernesto. Una scelta sentita, autentica, che oggi i due stanno vivendo lontano dalle dinamiche televisive, ma sempre più uniti.

La scelta a Uomini e Donne e l’inizio della storia d’amore

Il percorso di Cristiana Anania nel dating show di Canale 5 è stato intenso e ricco di emozioni. Alla fine, però, la decisione è arrivata chiara e sicura: scegliere Ernesto Passaro e iniziare con lui una relazione fuori dallo studio televisivo.

Dopo la scelta, la coppia ha iniziato fin da subito a costruire una vera quotidianità insieme, condividendo momenti di vita reale e progettando il futuro.

Ospiti a Verissimo: il sogno della convivenza

Ospiti nel salotto di Verissimo, Cristiana Anania ed Ernesto Passaro avevano raccontato di essere alla ricerca di una casa a Roma per iniziare una convivenza stabile. Un passo importante che dimostra quanto il loro rapporto sia solido e proiettato verso il futuro.

In questi giorni, infatti, la coppia è impegnata nella ricerca di una dimora che possa diventare il loro nido d’amore. Sui social non mancano aggiornamenti e momenti di vita quotidiana condivisi con i fan.

La paura di una gravidanza e la verità sull’annuncio misterioso

Qualche giorno fa, Cristiana Anania aveva pubblicato una storia Instagram con un misterioso countdown, facendo subito pensare a una possibile gravidanza. Molti fan avevano ipotizzato un annuncio “in dolce attesa”, ma la realtà è stata diversa.

Durante una diretta social, l’ex tronista ha chiarito che non si trattava di una gravidanza. Tuttavia, ha confessato che lei ed Ernesto Passaro si erano recati da un ginecologo perché temevano potesse esserci una possibile gestazione. Un momento delicato, vissuto con emozione e consapevolezza.

“È l’uomo della mia vita”: la dichiarazione d’amore di Cristiana

Nel corso della diretta, Cristiana Anania ha anche rivelato di non aver mai provato un amore così forte, puro e vero. Ha dichiarato di essere felicissima e di credere di aver trovato in Ernesto Passaro l’uomo della sua vita.

Parlando del percorso a Uomini e Donne, ha ricordato con emozione l’esterna più significativa: quella trascorsa insieme per un’intera giornata, quando ha fatto davvero fatica a trattenersi dal baciarlo.

Progetti futuri: convivenza e figli

Il futuro della coppia sembra già scritto nei sogni condivisi. Non solo convivenza, ma anche figli.

Se da un lato Ernesto Passaro ha dichiarato di voler aspettare ancora un po’ prima di diventare padre, dall’altro Cristiana Anania si è mostrata più pronta a mettere su famiglia anche in tempi brevi.

Una visione diversa sui tempi, ma un obiettivo comune: costruire insieme una vita stabile e piena d’amore.

La dedica social che commuove i fan

Infine, Cristiana Anania ha voluto dedicare parole dolcissime al suo compagno, condividendo un messaggio che ha emozionato i follower: “È vero, stiamo cercando casa, ma per me casa significa anche questo: vederti dopo una giornata di lavoro stanco più che mai, stremato… ma mai stanco di sollevarmi quando ne ho bisogno, di coccolarmi anche quando l’unica cosa che vorresti fare è chiudere gli occhi.

Vorrei dire alla me bambina che l’amore vero esiste, che non lo vediamo solo nelle favole, che basta saperlo scegliere, tenerlo in un luogo sicuro, caldo, e dargli tutto l’amore del mondo”.