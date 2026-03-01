A cura della Redazione

Ospiti dell’ultima puntata di Verissimo, condotta da Silvia Toffanin, gli innamoratissimi Agnese De Pasquale e Roberto Priolo hanno emozionato il pubblico raccontando il loro amore e svelando quando si sposeranno.

I due ex protagonisti di Uomini e Donne hanno condiviso dettagli inediti sul loro futuro insieme, parlando apertamente del matrimonio e delle motivazioni che li hanno spinti a scegliere una data così significativa.

Quando si sposano Agnese De Pasquale e Roberto Priolo

Durante l’intervista, la coppia ha rivelato che le nozze si terranno tra circa un anno. La decisione non è casuale: Roberto desidera avere accanto a sé i suoi figli nel giorno più importante, ma uno di loro dovrà prima raggiungere la maggiore età.

Un dettaglio che dimostra quanto la famiglia sia al centro del loro progetto di vita e quanto il matrimonio sia stato pensato con attenzione e consapevolezza.

La data delle nozze: 28 giugno

A sorprendere il pubblico è stata la scelta della data. Agnese De Pasquale ha infatti annunciato che il matrimonio si celebrerà il 28 giugno, un giorno carico di significato personale.

“Sarebbe quella del 28 giugno, giorno in cui è venuta a mancare mia sorella. Vorrei rendere questo giorno così triste anche bello. È un giorno in cui non c’è stato un ‘per sempre’ e sarebbe come dare una nuova nascita a qualcosa di bello che si è creato e che spero possa durare per sempre”.

Il dolore per la perdita della sorella Francesca

Agnese ha raccontato con grande commozione il legame speciale con la sorella Francesca, scomparsa prematuramente a soli 38 anni.

“Avevamo due anni e mezzo di differenza. Eravamo molto diverse, ma siamo cresciute in simbiosi. Poi lei – che non era fumatrice – si è ammalata di tumore ai polmoni. La diagnosi è arrivata il 5 maggio e il 28 giugno se n’è andata”.

“Ho fame di vita”: il nuovo capitolo di Agnese

Consapevole della fragilità della vita, Agnese De Pasquale ha spiegato perché non vuole rimandare la felicità: “Quando succedono queste cose, capisci quanto il tempo sia prezioso. Si può pensare che corriamo un po’, anche con il matrimonio, ma io ho fame di vita”.