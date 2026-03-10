La storia d’amore tra Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti, nata durante l’edizione 2024/25 del Grande Fratello, starebbe attraversando un momento delicato. Negli ultimi giorni, infatti, i fan della coppia hanno iniziato a notare alcuni segnali che lasciavano intuire una possibile crisi.

I sostenitori dell’idraulico toscano e della dottoressa romana hanno osservato con attenzione i loro profili social, dove da tempo i due appaiono più distanti del solito. Nonostante alcuni interventi pubblicati nei giorni scorsi nel tentativo di spegnere le voci di rottura, agli occhi dei follower più attenti non sono sfuggiti diversi dettagli: assenza di foto insieme, interazioni ridotte e una distanza che sembra prolungarsi.

Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti distanti: i fan notano strani segnali

Come spesso accade quando si parla di coppie nate nei reality, il silenzio dei diretti interessati ha alimentato discussioni e ipotesi tra fan e hater. Nei fandom, infatti, la mancanza di una comunicazione ufficiale può generare rapidamente teorie e speculazioni, alcune anche molto pesanti.

Nel caso di Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti, negli ultimi giorni sul web si sono diffuse anche illazioni particolarmente gravi, che hanno contribuito ad accendere ulteriormente il dibattito tra gli utenti.

Mariavittoria Minghetti rompe il silenzio sulla crisi

Proprio per fermare il dilagare delle voci, nelle ultime ore Mariavittoria Minghetti ha deciso di intervenire indirettamente attraverso l’esperto di gossip Amedeo Venza, confermando che la coppia sta effettivamente vivendo un periodo complicato.

Secondo quanto riportato, la situazione sarebbe legata soprattutto alla distanza e agli impegni lavorativi di entrambi, fattori che starebbero rendendo difficile la gestione della relazione. Argomenti grande fratello

Nel messaggio condiviso si legge: “Partendo dal presupposto che molti sono ossessionati e pesantissimi, anche riguardo cose che non stanno né in cielo né in terra, tipo la violenza ecc ecc, vi dico che i due ragazzi non stanno vivendo un momento sereno. Distanza, lavoro e incomprensioni dovute alla lontananza non aiutano il rapporto. Si sentono tutti i giorni, parlano, discutono, ma al momento non si stanno vedendo”.

La coppia nata al Grande Fratello è davvero al capolinea?

Al momento non è chiaro quale sarà il futuro della relazione tra Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti. Nonostante il periodo difficile, i due continuerebbero comunque a sentirsi quotidianamente, cercando di capire come affrontare la situazione.

Per ora, quindi, non si parla ufficialmente di rottura definitiva. La decisione sul futuro della coppia resta nelle loro mani.

Come sottolineato nel messaggio condiviso tramite Amedeo Venza, saranno proprio loro a informare i fan qualora dovesse arrivare una separazione oppure, al contrario, un ritorno alla serenità.

Nel frattempo, i follower restano in attesa di capire se la coppia nata sotto i riflettori del Grande Fratello riuscirà a superare questo momento di crisi.