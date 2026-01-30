Mentre Mediaset si prepara a riportare in onda il Grande Fratello Vip a marzo con Ilary Blasi alla conduzione, emergono nuovi dettagli su quello che sarebbe stato il progetto ideato da Alfonso Signorini per l’edizione 2026.

A svelare il cast completo è Davide Maggio, che sul suo sito ha pubblicato la rosa di concorrenti già presentata all’editore prima dell’uscita di scena del conduttore. Si tratta di 23 nomi più due “fuori lista”, dai quali sarebbe poi stato scelto il gruppo definitivo.

Il progetto di Signorini per il Grande Fratello Vip 2026

Secondo quanto riportato da DavideMaggio.it, Alfonso Signorini aveva immaginato un’edizione profondamente diversa dal passato, con alcune novità importanti:

Ingresso anticipato dei concorrenti , circa una settimana prima della prima puntata.

, circa una settimana prima della prima puntata. Diretta 24/7 su Mediaset Extra fin dal primo giorno.

su fin dal primo giorno. Puntata divisa in due segmenti : reality classico e, a seguire, un talk con esperti, giornalisti, amici e parenti dei concorrenti.

: reality classico e, a seguire, un talk con esperti, giornalisti, amici e parenti dei concorrenti. Due opinionisti diversi per ciascuna parte della serata.

Un progetto ambizioso che, di fatto, non vedrà mai la luce.

I 23 nomi selezionati per il cast

Ecco i concorrenti proposti da Signorini per il Grande Fratello Vip 2026:

Walter Zenga

Alessandra Mussolini

Raimondo Todaro

Karina Cascella

Antonella Elia

Adriana Volpe

Marco Berry

Ringo

Anna La Rosa

Rettore

Ilona Staller

Francesca Manzini

Sara Gaudenzi

Antonio Sabato

Andrea De Paoli

Mariano Gallo (Priscilla)

Martina De Ioannon

Gianmarco Steri

Armando Incarnato

Carlotta Ferlito

Monica Contraffatto

Enes Atak

Sahin Vural

I due nomi fuori lista

Oltre ai 23 concorrenti principali, erano stati considerati anche:

Donna Imma Polese

Vincenzo Schettini (La fisica che ci piace)

Entrambi, però, non avevano dato conferme definitive per motivi personali.

La quota social: i “wannabe” del GF Vip

Non poteva mancare la componente influencer e social, con 9 riserve indicate come possibili alternative:

Emanuele Caselli

Cosmary Fasanelli

Megghi Galo

Ibiza Altea

Jhonatan Mujica

Christian Mujica

Barbara Prezja

Alessia Scita

Natalio Simionato

Cosa succederà con Ilary Blasi?

La grande domanda ora è: la nuova gestione ripartirà davvero da zero o ci saranno ripescaggi eccellenti dalla lista di Signorini?

Con il ritorno di Ilary Blasi, Mediaset promette un rinnovamento del format, ma resta da capire se questo significherà vera discontinuità o solo un cambio di facciata. I nomi sono sul tavolo e alcuni potrebbero tornare d’attualità molto prima del previsto.