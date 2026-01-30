Mentre Mediaset si prepara a riportare in onda il Grande Fratello Vip a marzo con Ilary Blasi alla conduzione, emergono nuovi dettagli su quello che sarebbe stato il progetto ideato da Alfonso Signorini per l’edizione 2026.
A svelare il cast completo è Davide Maggio, che sul suo sito ha pubblicato la rosa di concorrenti già presentata all’editore prima dell’uscita di scena del conduttore. Si tratta di 23 nomi più due “fuori lista”, dai quali sarebbe poi stato scelto il gruppo definitivo.
Il progetto di Signorini per il Grande Fratello Vip 2026
Secondo quanto riportato da DavideMaggio.it, Alfonso Signorini aveva immaginato un’edizione profondamente diversa dal passato, con alcune novità importanti:
- Ingresso anticipato dei concorrenti, circa una settimana prima della prima puntata.
- Diretta 24/7 su Mediaset Extra fin dal primo giorno.
- Puntata divisa in due segmenti: reality classico e, a seguire, un talk con esperti, giornalisti, amici e parenti dei concorrenti.
- Due opinionisti diversi per ciascuna parte della serata.
Un progetto ambizioso che, di fatto, non vedrà mai la luce.
I 23 nomi selezionati per il cast
Ecco i concorrenti proposti da Signorini per il Grande Fratello Vip 2026:
- Walter Zenga
- Alessandra Mussolini
- Raimondo Todaro
- Karina Cascella
- Antonella Elia
- Adriana Volpe
- Marco Berry
- Ringo
- Anna La Rosa
- Rettore
- Ilona Staller
- Francesca Manzini
- Sara Gaudenzi
- Antonio Sabato
- Andrea De Paoli
- Mariano Gallo (Priscilla)
- Martina De Ioannon
- Gianmarco Steri
- Armando Incarnato
- Carlotta Ferlito
- Monica Contraffatto
- Enes Atak
- Sahin Vural
I due nomi fuori lista
Oltre ai 23 concorrenti principali, erano stati considerati anche:
- Donna Imma Polese
- Vincenzo Schettini (La fisica che ci piace)
Entrambi, però, non avevano dato conferme definitive per motivi personali.
La quota social: i “wannabe” del GF Vip
Non poteva mancare la componente influencer e social, con 9 riserve indicate come possibili alternative:
- Emanuele Caselli
- Cosmary Fasanelli
- Megghi Galo
- Ibiza Altea
- Jhonatan Mujica
- Christian Mujica
- Barbara Prezja
- Alessia Scita
- Natalio Simionato
Cosa succederà con Ilary Blasi?
La grande domanda ora è: la nuova gestione ripartirà davvero da zero o ci saranno ripescaggi eccellenti dalla lista di Signorini?
Con il ritorno di Ilary Blasi, Mediaset promette un rinnovamento del format, ma resta da capire se questo significherà vera discontinuità o solo un cambio di facciata. I nomi sono sul tavolo e alcuni potrebbero tornare d’attualità molto prima del previsto.