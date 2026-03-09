Manca sempre meno al via della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Il reality tornerà ufficialmente martedì 17 marzo in prima serata su Canale 5 con alcune novità importanti già emerse nelle ultime ore.

Alla conduzione è stata confermata Ilary Blasi, che guiderà questa nuova edizione affiancata da due opinioniste: la giornalista Cesara Buonamici e la new entry Selvaggia Lucarelli.

Il reality andrà in onda con due appuntamenti settimanali, come da tradizione: martedì e venerdì.

Il cast doveva essere di 18 concorrenti: due Vip saltati all’ultimo

Nelle scorse ore il giornalista Davide Maggio ha svelato alcuni retroscena sulla formazione del cast.

Secondo quanto riportato, il cast iniziale avrebbe dovuto essere composto da 18 Vipponi e non 16, come poi annunciato ufficialmente. Due nomi, infatti, sarebbero stati esclusi poco prima dell’annuncio definitivo.

Si tratta di:

Evelina Sgarbi , conosciuta dal grande pubblico per le vicende legate al padre Vittorio Sgarbi

, conosciuta dal grande pubblico per le vicende legate al padre Francesco Faraoni, pugile 31enne e fratello minore del noto kickboxer italiano Mattia Faraoni, campione mondiale ISKA

Francesco Faraoni, oltre alla carriera sportiva, lavora anche nel settore informatico.

Al momento non è chiaro se la loro partecipazione sia stata definitivamente archiviata oppure se i due possano entrare in gioco in un secondo momento come nuovi concorrenti nel corso dell’edizione.

Il retroscena sulle “spie” nella Casa

Ma la vera indiscrezione che sta facendo discutere riguarda un possibile ruolo segreto all’interno del cast.

Sempre secondo Davide Maggio, tra gli inquilini più noti di questa edizione – molti dei quali provenienti da programmi legati a Alfonso Signorini e Maria De Filippi – due concorrenti avrebbero dovuto svolgere il ruolo di “spie”.

Il loro compito sarebbe stato quello di fare da collegamento tra la produzione e la Casa, una sorta di osservatori interni con l’obiettivo di preservare la genuinità del reality.

I nomi indicati sarebbero:

Francesca Manzini

Marco Berry

Non è ancora chiaro se nella nuova gestione questo ruolo verrà effettivamente mantenuto oppure se si tratti di un’idea poi accantonata prima della partenza del programma.

Attesa per il debutto del 17 marzo

Con il cast ormai ufficializzato e diversi retroscena che continuano a emergere, cresce l’attesa per il debutto del Grande Fratello Vip, pronto a tornare su Canale 5 con dinamiche tutte da scoprire.