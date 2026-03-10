Martedì 17 marzo 2026 prenderà il via la nuova edizione del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi e affiancata dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, quest’ultima alla terza esperienza in questo ruolo.
Cast ufficiale del Grande Fratello Vip 2026
La nuova edizione promette grandi sorprese grazie a un cast variegato, tra volti storici della televisione e influencer emergenti:
- Alessandra Mussolini – Ex politica e volto televisivo molto noto, la sua presenza rappresenta una delle novità più sorprendenti di questa edizione.
- Adriana Volpe – Conduttrice con lunga esperienza in TV, già partecipante e opinionista del Grande Fratello.
- Antonella Elia – Showgirl degli anni ’90 e 2000, conosciuta per il carattere diretto e le dinamiche accese in tv. Recentemente al centro dell’attenzione per un matrimonio saltato con Pietro Delle Piane.
- Blu Barbara Prezia – Modella e musicista, diventata famosa con il reality adventure Pechino Express.
- Dario Cassini – Attore e cabarettista, porta nel cast ironia e comicità.
- Francesca Manzini – Imitatrice e conduttrice radiofonica, nota per le parodie e per aver condotto Striscia la Notizia.
- GionnyScandal – Rapper e produttore musicale seguito da milioni di fan.
- Giovanni Calvario – Imprenditore romano, già noto per Love Is Blind Italia.
- Ibiza Altea – Modella italo-americana, conosciuta grazie a Too Hot To Handle Italia.
- Lucia Ilardo – Personaggio emerso da Temptation Island, nota per i tira-e-molla con l’ex Rosario.
- Marco Berry – Illusionista e inviato storico de Le Iene.
- Nicolò Brigante – Imprenditore e ex tronista di Uomini e Donne.
- Paola Caruso – Showgirl, ex “Bonas” di Avanti un altro!, con esperienza anche in L’Isola dei Famosi e Pechino Express.
- Raul Dumitras – Volto noto di Temptation Island, protagonista di una delle coppie più discusse.
- Raimondo Todaro – Ballerino e coreografo di Ballando con le stelle e insegnante di Amici di Maria De Filippi.
- Renato Biancardi – Cantante e content creator molto seguito sui social.
Durata e date del Grande Fratello Vip 2026
La nuova edizione partirà martedì 17 marzo 2026 in prima serata su Canale 5. A differenza delle stagioni precedenti, questa edizione potrebbe avere una durata più breve, inizialmente stimata in circa sei settimane, per concentrare il ritmo del reality ed evitare le lunghe maratone degli anni passati.
Argomenti
Tuttavia, secondo il noto insider Lorenzo Pugnaloni, la durata potrebbe essere più lunga del previsto: “Altro che sei settimane! Il contratto ne prevede ben 15. Dunque, la durata sarà sicuramente maggiore rispetto a quella annunciata, forse per modifiche dell’ultimo minuto legate al palinsesto”.