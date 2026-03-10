La nuova edizione del Grande Fratello Vip prende il via il 17 marzo 2026 su Canale 5, con Ilary Blasi alla conduzione e le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Il cast unisce volti storici della TV e influencer emergenti, tra cui Alessandra Mussolini, Antonella Elia, Adriana Volpe, e giovani personaggi come GionnyScandal, Lucia Ilardo e Ibiza Altea.

La stagione si annuncia intensa e dinamica, con un ritmo serrato e alcune novità sul numero di settimane di messa in onda, ancora in parte avvolto nel mistero. Oltre ai concorrenti già noti dai reality precedenti, ci saranno momenti di intrattenimento, sorprese e dinamiche personali che cattureranno l’attenzione del pubblico.

L’articolo approfondisce cast, conduzione, possibili sorprese e durata della stagione