Tra una settimana prenderà il via su Canale 5 l’ottava edizione del GF Vip, che sarà condotta da Ilary Blasi, affiancata dalle due opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici.

Intervistata dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, la conduttrice ha parlato del suo ritorno alla conduzione del reality, svelando come sta affrontando l’attesa: “Ho un po’ d’ansia da prestazione. C’è sempre un momento in cui mi chiedo: ‘Ma che cosa devo fare?’. Però poi, se c’è da ballare, si sa, io sono una che balla”.

Lo stile schietto e ironico di Ilary Blasi

Ilary Blasi è nota per il suo stile diretto e ironico, che potrebbe intimorire alcuni concorrenti. Tuttavia, la conduttrice ha smentito questa impressione: “Non penso che abbiano paura di me, anzi: non mi calcolano proprio! (ride, ndr). I concorrenti sono come i figli per una mamma, tutti uguali. Non ce n’è uno a cui vuoi più bene. Certo, c’è quello più permaloso, quello più ironico… lo parto sempre tranquilla, in allegria. Ma se succede qualcosa e bisogna prendere in mano la situazione, lo faccio”.

Divertimento e intrattenimento al centro del GF Vip

Riguardo alle aspettative nei confronti dei concorrenti, Ilary Blasi ha spiegato: “Io mi voglio divertire, perché questo facciamo col ‘GF Vip’: intrattenimento. Ci sono le loro storie, diversi concorrenti hanno un talento e lo mostreranno. Ma il punto è che se mi diverto io, si vede. E anche il pubblico si diverte”. Argomenti grande fratello

Grande novità: più coinvolgimento del pubblico

In questa edizione, il pubblico avrà un ruolo più importante rispetto al passato: “La novità fondamentale è che cercheremo di coinvolgere di più gli spettatori da casa, che interagiranno anche attraverso i social”.

Il trio femminile in studio

Parlando delle opinioniste che la affiancheranno, Ilary Blasi ha detto: “E meno male che sono diverse! Sono curiosa e sono felice di questo nostro tris di donne perché, quando lavoro, io faccio sempre squadra. Saranno la mia cartina di tornasole: avranno occhi e orecchie per captare gli umori del pubblico sulle dinamiche all’interno della Casa. Coglieranno tanti dettagli: tutto quello che a me, impegnata a condurre, magari può sfuggire”.

La figlia Chanel a Pechino Express

Infine, Ilary Blasi ha commentato la partecipazione della figlia Chanel a Pechino Express, in partenza proprio tra pochi giorni su Sky: “Mi ha piacevolmente sorpreso che Chanel abbia accettato di farla, perché è pigra. Ma è così, i figli fuori sono diversi da come li vediamo noi genitori in casa. E lei s’è messa in gioco con grinta: mi ha raccontato che è stata un’esperienza meravigliosa, anche se molto faticosa”.