Sembra che la love story tra Flavio Ubirti e Nicole Belloni sia giunta ufficialmente al capolinea. Nelle ultime settimane si parlava già di una crisi tra i due ex protagonisti del trono classico di Uomini e Donne, e ora arrivano conferme clamorose.

La fine della relazione tra Flavio e Nicole

Secondo le ultime segnalazioni, la coppia avrebbe deciso di separarsi. L’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni ha dichiarato: "Si sono lasciati, lo confermo. Coppia assolutamente fake. Non c'è nulla di male ad essere riservati, ma almeno dire le cose come stanno. Dirlo ora, però, non conviene”.

Nonostante inizialmente la loro storia sembrasse solida, soprattutto dopo la scelta nello studio di Uomini e Donne, negli ultimi tempi Flavio Ubirti e Nicole Belloni sono apparsi sempre meno insieme, alimentando i sospetti di crisi.

Segnali della rottura

Durante la Festa della Donna, il tronista non ha fatto alcun gesto pubblico per la sua compagna, rafforzando le voci sulla rottura. In più, secondo Pugnaloni, la relazione tra i due non sarebbe mai decollata veramente lontano dalle telecamere.

Ancora nessun commento ufficiale

Al momento, né Flavio né Nicole hanno commentato la vicenda sui loro canali social ufficiali. Tutti gli occhi sono puntati su un possibile chiarimento diretto che possa confermare o smentire le ultime indiscrezioni.