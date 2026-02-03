Negli scorsi giorni è andata in onda su Canale 5 la scelta di Flavio Ubirti, tronista di Uomini e Donne, che ha deciso di uscire dal programma insieme alla sua corteggiatrice Nicole Belloni.

Nonostante la messa in onda sia recente, la coppia è ormai insieme da qualche settimana e, intervistati dalla rivista ufficiale del programma, hanno raccontato le loro prime emozioni, ciò che hanno scoperto l’uno dell’altro e i sentimenti che stanno vivendo.

Un momento speciale per Flavio e Nicole

Flavio Ubirti ha dichiarato che lui e Nicole Belloni stanno vivendo un periodo molto felice, caratterizzato da tutte le emozioni che speravano di provare entrando nel programma.

Nicole ha aggiunto che i primi momenti da soli sono stati un po’ strani, poiché mancava il filtro delle telecamere e non erano abituati a potersi scrivere o chiamare liberamente. Tuttavia, entrambi hanno sottolineato che l’imbarazzo iniziale è stato minore del previsto e che è stato bello avere tutto il tempo a disposizione per conoscersi meglio.

Quando è scattato l’interesse reciproco

Parlando della loro esperienza a Uomini e Donne, Nicole Belloni ha rivelato di aver capito di provare un reale interesse per Flavio Ubirti quando lui aveva minacciato di abbandonare il programma: in quel momento ha avuto paura di perderlo. La conferma definitiva è arrivata durante l’ultima giornata trascorsa insieme prima della scelta.

Flavio, invece, ha spiegato che tutti i dubbi nei confronti di Nicole sono svaniti durante una giornata in montagna, quando ha potuto vedere il lato più spensierato e naturale della corteggiatrice.

Pregi e difetti scoperti dopo il programma

Parlando di ciò che hanno scoperto l’uno dell’altro fuori dal contesto televisivo:

Nicole ha raccontato che Flavio è molto pignolo, rigido e al mattino troppo energico, ma sa essere dolce e darle tranquillità.

ha raccontato che è molto pignolo, rigido e al mattino troppo energico, ma sa essere dolce e darle tranquillità. Flavio ha spiegato che Nicole è disordinata, ma anche molto affettuosa, il che è stata per lui una piacevole sorpresa.

La gestione della distanza e la quotidianità

Uno dei temi principali per la coppia è come affrontare la distanza. Nicole ha spiegato che al momento trascorrono alcuni giorni a Milano e altri in Toscana, anche se manca ancora la vera quotidianità. Flavio non si è detto preoccupato e ha sottolineato che affronteranno questo aspetto in futuro.

Interessi comuni e differenze

Nicole ha svelato che condividono la passione per sport, mare, cibo e montagna, mentre Flavio ha aggiunto che li divide la passione per il calcio, che Nicole non condivide.

Attrazione e gelosia

La coppia ha anche parlato di attrazione: Nicole trova molto sexy alcuni sguardi di Flavio, mentre lui apprezza il lato da “finta timida” della fidanzata. Per quanto riguarda la gelosia, entrambi hanno ironicamente dichiarato che l’altro è più geloso.

Rapporti con gli ex corteggiatori

Infine, Flavio Ubirti ha spiegato di non aver sentito Martina Cardamone dopo la scelta, sia perché ha già chiarito con lei tutto ciò che pensava, sia perché ora la persona con cui vuole confrontarsi è solo Nicole Belloni.