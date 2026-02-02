Negli ultimi giorni il nome di Brando Ephrikian, ex tronista di Uomini e Donne, è finito al centro di una vera e propria bufera mediatica dopo le scioccanti accuse mosse dall’ex fidanzata Raffaella Scuotto.

L’ex corteggiatrice, che durante il programma era stata la scelta di Brando e con lui aveva intrapreso anche una relazione fuori dalle telecamere, ha raccontato sui social di essere stata vittima di violenza fisica e psicologica. Dichiarazioni fortissime che hanno immediatamente acceso il dibattito online.

Le parole di Brando Ephrikian

A distanza di qualche giorno dalle accuse, Brando Ephrikian ha deciso di intervenire pubblicamente, rompendo il silenzio con un lungo messaggio condiviso sui social: Brando Ephrikian, tramite i suoi profili social, ha dichiarato: «In questi giorni stanno circolando dichiarazioni e accuse molto gravi e diffamanti che mi riguardano. Voglio parlare con rispetto, con calma e responsabilità. Credo profondamente che ogni forma di violenza, fisica e psicologica, sia un tema serio, delicato e da non banalizzare mai. Le donne che subiscono realmente violenza meritano ascolto, tutela e verità sempre».

L’ex tronista di Uomini e Donne ha poi smentito con fermezza le accuse mosse nei suoi confronti: «Proprio per questo sento di dover chiarire che le accuse mosse nei miei confronti non trovano alcun riscontro nei fatti e non corrispondono alla realtà».

Nel suo intervento, Brando Ephrikian ha fatto riferimento anche alla diffusione di materiale privato: «In modo altrettanto grave sono state diffuse conversazioni private che coinvolgono terze persone, senza alcun consenso, in violazione della privacy e della dignità di chi nulla ha a che fare con questa vicenda».

E ancora: «Mi trovo improvvisamente esposto a un’ondata mediatica fatta di giudizi, supposizioni e condanne preventive, in un momento storico in cui è purtroppo facile che il clamore superi i fatti».

Successivamente, Brando ha aggiunto: «Non comprendo l’origine di queste accuse, né il motivo per cui arrivano oggi, in questo modo e con questa violenza comunicativa. Posso solo ribadire con assoluta serenità che non ho mai esercitato alcuna forma di pressione, abuso o comportamento violento».

Infine, l’ex tronista ha annunciato di stare valutando possibili azioni legali e ha lanciato un appello alla presunzione di innocenza: «Sto valutando ogni eventuale iniziativa giudiziaria nei confronti degli autori di tali comportamenti, nel rispetto della verità e di tutte le persone coinvolte, senza alimentare odio né scontri pubblici. Chiedo soltanto che venga riconosciuto a tutti, donne e uomini, lo stesso diritto fondamentale: quello di non essere giudicati colpevoli prima che i fatti parlino».