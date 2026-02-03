Ieri sono state registrate le nuove puntate di Uomini e Donne, il celebre dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, con Tina Cipollari e Gianni Sperti nel ruolo di opinionisti. Come di consueto, le anticipazioni arrivano da Lorenzo Pugnaloni e rivelano numerosi sviluppi sia nel Trono Over che nel Trono Classico.

Anticipazioni Uomini e Donne – Trono Over

Si parte dal cavaliere Sebastiano Mignosa, che ha deciso di accettare l’arrivo di nuove dame scese per lui. Una scelta che non è piaciuta a Elisabetta Gigante, la quale afferma di voler chiudere definitivamente la conoscenza. La dama si dice stanca della situazione e chiarisce di voler ormai solo un rapporto in esclusiva, senza ulteriori ambiguità.

Prosegue il percorso di Sabrina Zago, che ha scelto di interrompere la frequentazione con Nicola. Il motivo? L’uomo continua a uscire anche con un’altra dama del parterre, Atlanta, comportamento che Sabrina non è più disposta ad accettare.

Spazio poi a Gemma Galgani, che decide di eliminare Ciro, il cavaliere sceso per lei nelle precedenti registrazioni. Ancora una volta, dunque, il percorso sentimentale della dama torinese subisce una battuta d’arresto.

Anticipazioni Uomini e Donne – Trono Classico

La registrazione prosegue con il trono di Ciro Solimeno. Il tronista, dopo l’uscita dallo studio di quattro corteggiatrici nella scorsa puntata, viene mostrato in un filmato mentre va a parlare con ognuna di loro nei camerini. In studio fanno ritorno Elisa e Martina, mentre Alessia Messina e Alessia Antonetti risultano assenti. Ciro dichiara apertamente di voler andare a riprendere entrambe, dimostrando di non voler chiudere definitivamente nessuna porta.

Novità anche per Sara Gaudenzi, che è uscita in esterna con Mattia, un nuovo corteggiatore che nella precedente puntata sedeva tra i ragazzi del parterre. Assente invece Alessio Rubeca, amico di Ciro Solimeno.

Durante l’esterna, la tronista racconta di essersi trovata molto bene con Mattia, nonostante la conoscenza sia appena iniziata. A livello di sensazioni, appare evidente che il ragazzo le piaccia, lasciando presagire possibili sviluppi interessanti nelle prossime puntate.