Alessia Prete, ex concorrente del Grande Fratello 2018, è diventata mamma. L’ex volto televisivo, oggi influencer e content creator, ha annunciato la nascita del suo primo figlio, Roberto, nato dall’amore con il compagno Alessandro.

La notizia è stata condivisa direttamente sui social: con una Instagram story pubblicata ieri sera, Alessia ha mostrato un tenero scatto dal letto dell’Ospedale Sant’Anna di Torino, accompagnandolo con una frase carica di emozione: “Che fantastica storia è la vita”.

La gravidanza annunciata ad agosto e vissuta con i fan

La gravidanza era stata annunciata lo scorso agosto, sempre tramite Instagram. Da quel momento, Alessia Prete ha scelto di condividere con i suoi follower sensazioni, pensieri ed emozioni legate all’attesa, raccontando un percorso vissuto con grande serenità.

A gennaio, durante l’ultimo mese di gravidanza, aveva scritto: “È il mese più lungo e intenso. Sento il corpo cambiare ancora, prepararsi, accogliere, mentre la mente viaggia tra sogni, paure e attese”.

Chi è Alessandro, il compagno di Alessia Prete

Sul compagno Alessandro non si conoscono molti dettagli. L’uomo compare in alcune immagini e video pubblicati sul profilo Instagram dell’influencer, ma la coppia ha sempre mantenuto un certo riserbo sulla propria vita privata. È noto però che Alessia Prete vive a Ginevra, in Svizzera, dove ha costruito una nuova quotidianità proprio insieme ad Alessandro.

La vita di Alessia Prete dopo il Grande Fratello

Dopo l’esperienza al Grande Fratello, dove arrivò in finale nel 2018, Alessia Prete ha progressivamente abbandonato il piccolo schermo. In precedenza aveva partecipato a Miss Italia 2016 e conseguito una Laurea in Economia e Statistica.

Terminata l’avventura televisiva, ha lavorato come speaker radiofonica per RDS a Milano, prima di trasferirsi in Svizzera. Oggi vive a Ginevra, dove lavora come content creator e consulente marketing.

Lo scorso settembre scriveva sui social: “Qui è il nuovo inizio, dove tutto prenderà forma”.

La storia con Matteo Gentili e l’addio alla cronaca rosa

Durante il Grande Fratello, Alessia aveva conosciuto Matteo Gentili, con cui ha vissuto una relazione molto seguita dal pubblico. La loro storia la portò al centro della cronaca rosa, fino alla rottura nel 2019, decisa da lui.

La separazione avvenne in diretta televisiva, nello studio di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, segnando la fine di un periodo particolarmente esposto mediaticamente. Dopo quell’episodio, Alessia ha scelto di allontanarsi dal gossip e di costruire una nuova vita lontano dai riflettori.