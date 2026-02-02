Can Yaman sarà uno degli ospiti della prima serata del Festival di Sanremo 2026, portando sul palco dell’Ariston il suo recente successo televisivo e internazionale. A confermare ufficialmente la sua presenza, prevista per martedì 24 febbraio, è stato lo stesso Carlo Conti, che ha annunciato l’ospitata con un post social in cui appare in un fotomontaggio nei panni di Sandokan.

Si aggiunge così un nuovo tassello al cast del secondo Sanremo consecutivo targato Conti, che fino a questo momento ha già visto l’annuncio di grandi nomi come Laura Pausini e Achille Lauro.

Can Yaman a Sanremo: cosa farà l’attore di Sandokan

L’attore turco, amatissimo dal pubblico italiano per il ruolo di protagonista nella serie Rai Sandokan, vestirà nuovamente i panni della celebre Tigre della Malesia, ormai parte dell’immaginario collettivo.

La produzione televisiva lo ha visto recitare accanto a Alessandro Preziosi, nel ruolo di Yanez, ed è stata diretta da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo. La sua partecipazione alla kermesse canora sarà con ogni probabilità l’occasione per raccontare al grande pubblico il successo della serie e anticipare qualche dettaglio sul futuro del progetto.

Sanremo 2026 e la seconda stagione di Sandokan

Il Festival di Sanremo 2026, in programma dal 24 al 28 febbraio al Teatro Ariston, potrebbe diventare anche una vetrina ideale per parlare della seconda stagione di Sandokan, le cui riprese sono attese tra la primavera e l’estate 2026.

L’invito a Can Yaman arriva inoltre in un anno simbolico: nel 2026 ricorrono i 50 anni dalla messa in onda della storica serie televisiva Sandokan degli anni Settanta, interpretata da Kabir Bedi e diretta da Sergio Sollima, che segnò un’epoca nella storia della televisione italiana.

Il caso dell’arresto di Can Yaman

La presenza di Can Yaman a Sanremo attirerà inevitabilmente l’attenzione anche per le recenti vicende giudiziarie che lo hanno coinvolto. All’inizio di gennaio, infatti, l’attore era stato arrestato in Turchia e trattenuto per alcune ore.

In un primo momento, la stampa turca aveva parlato di una detenzione legata a un presunto possesso di sostanze stupefacenti, notizia che l’attore ha però smentito con fermezza poche ore dopo il rilascio, attraverso un messaggio rivolto in particolare alla stampa italiana.

Il messaggio di Can Yaman alla stampa italiana

Dopo il rilascio, Can Yaman ha voluto chiarire pubblicamente la sua posizione con un lungo messaggio social: “Cara stampa italiana, da sempre la stampa turca è cattiva con me, ma non è una novità! Però voi no! Per favore non fate anche voi l’errore di fare copy paste delle notizie che arrivano dal Bosforo. Ma vi pare che vado in giro nei locali con delle sostanze in un periodo dove la polizia fa indagini a tappeto arrestando molte persone famose? Se fosse stato minimamente vero, non sarei stato rilasciato in così poco tempo e in grado di tornare in Italia il giorno dopo. Vi voglio bene”.

Il ritorno in TV dopo le polemiche

Per Can Yaman, quella di Sanremo 2026 rappresenterà la prima apparizione televisiva in diretta dopo le notizie legate al suo arresto. Come molti ricorderanno, l’annuncio della breve detenzione era arrivato lo stesso giorno della messa in onda di C’è Posta per Te, programma in cui l’attore era ospite.

In quel caso, però, la puntata era stata registrata diverse settimane prima della messa in onda, rendendo la sua presenza non collegata agli eventi successivi.