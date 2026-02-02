La prossima primavera, Milly Carlucci tornerà in prima serata su Rai1 con un progetto speciale: la nuova versione di Canzonissima, il celebre programma musicale che ha fatto la storia della televisione italiana. La partenza è già fissata: da sabato 21 marzo per cinque settimane consecutive, in contemporanea con il nuovo ciclo serale di Amici su Canale 5.

Canzonissima: un ritorno storico ma aggiornato

Il programma originale di Canzonissima, lanciato negli anni '50 e '60, aveva regalato grandi successi a volti storici come Walter Chiari, Mina, Corrado, Pippo Baudo e Raffaella Carrà. La versione che sta preparando Milly Carlucci sarà però più moderna, pensata per il pubblico di oggi, con un format attualizzato ma fedele allo spirito del mito televisivo.

Le difficoltà nella scelta del cast

Secondo quanto riportato da Affari Italiani, il principale ostacolo per la realizzazione della nuova Canzonissima riguarda il cast dei cantanti. A differenza di Sanremo, dove le performance garantiscono grande visibilità, i cantanti sono spesso restii a partecipare a competizioni televisive di questo tipo.

Gli ambienti vicini al team di produzione parlano di un certo pessimismo sulla riuscita del progetto, nonostante l’entusiasmo della Rai. Convincere artisti di alto profilo a salire sul palco potrebbe rivelarsi la sfida più complicata delle prossime settimane.

Il rischio di sabati sera vuoti

Se non sarà possibile reclutare un cast all’altezza e se le difficoltà organizzative persisteranno, il debutto di Canzonissima potrebbe essere a rischio. A meno di due mesi dall’inizio previsto, la mancata realizzazione del programma lascerebbe cinque sabati sera vuoti e la conduttrice Milly Carlucci, insieme al suo team, in una situazione di stop forzato.

Cosa aspettarsi nei prossimi giorni

Gli appassionati di musica e televisione dovranno attendere aggiornamenti ufficiali. Nei prossimi giorni si capirà se la nuova Canzonissima riuscirà a vedere la luce, riportando in Rai un pezzo importante della storia della TV italiana.