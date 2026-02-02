Il Grande Fratello Vip è pronto a tornare in prima serata su Canale 5 con una nuova edizione completamente rinnovata. Ritmi più veloci, durata ridotta e maggiore attenzione alle dinamiche tra i concorrenti saranno al centro del reality che rivedrà alla conduzione Ilary Blasi. In vista del debutto, a dire la sua è stata Stefania Orlando, che ha commentato le novità del programma e si è detta pronta a tornare, ma in un ruolo inedito.

Il nuovo Gf Vip, in partenza a marzo 2026 in prima serata su Canale 5, avrà una durata di sei settimane. Una scelta editoriale che punta a concentrare al meglio le dinamiche del gioco, valorizzare i rapporti tra i concorrenti e rendere il racconto più incisivo.

Alla conduzione tornerà l’amatissima Ilary Blasi, pronta a guidare questa edizione rinnovata del reality show più seguito della televisione italiana.

Stefania Orlando: “Non rientrerei più nella Casa”

A commentare il nuovo Grande Fratello Vip è stata proprio Stefania Orlando, che in un’intervista rilasciata alla rivista Mio ha chiarito la sua posizione sul possibile ritorno nel programma.

“Non rientrerei più nella Casa: sarebbe noioso per me e per gli altri. Il mio l’ho dato. Sei mesi una volta, tre mesi l’anno scorso. È un ruolo che ho già ampiamente svolto”, ha spiegato la showgirl.

Stefania, però, non chiude del tutto le porte al reality: “Se mi vogliono come opinionista, allora sono pronta!”.

Ilary Blasi e Michelle Hunziker? Il parere di Stefania Orlando

Nel corso dell’intervista, Stefania Orlando ha anche espresso la sua opinione su una possibile doppia conduzione con Ilary Blasi e Michelle Hunziker: “Sono due donne estremamente belle, simpatiche e brave. Le conduzioni doppie, però, non mi entusiasmano molto: secondo me ne basta una”.

La confessione di Stefania Orlando sulle dinamiche del reality

L’ex gieffina ha poi affrontato un tema delicato, commentando le recenti dichiarazioni di Fabrizio Corona rilasciate a Falsissimo – Il prezzo del successo, riguardanti presunte dinamiche poco chiare per entrare nel mondo dei reality.

A tal proposito, Stefania Orlando ha dichiarato: “Credo che la proposta indecente ti venga fatta se lasci spazio affinché ciò accada. Nel mio caso, non ho mai lasciato che potesse avvenire”.

Un messaggio chiaro, soprattutto rivolto ai più giovani: “Consiglio ai giovani che aspirano al successo di essere preparati e umili. Senza queste due cose si va poco lontano”.

Il ruolo della donna in tv secondo Stefania Orlando

Infine, la showgirl ha espresso la sua opinione sulla figura della valletta in televisione: “Purché abbia un ruolo in cui la donna venga trattata non come un oggetto. Tutti devono iniziare da qualche parte. Anche fare la valletta può essere un trampolino di lancio, se fatto con stile e dignità”.