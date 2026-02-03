Fabrizio Corona non si ferma e prosegue il suo attacco frontale a quello che lui stesso definisce il “sistema Signorini”. A pochi giorni dallo stop imposto da Mediaset per violazione dei diritti d’autore – che aveva portato alla rimozione dell’episodio di Falsissimo pubblicato la scorsa settimana – l’ex re dei paparazzi torna all’offensiva.

Nel pomeriggio, Corona aveva annunciato la ripubblicazione dello stesso episodio, questa volta ripulito dalle immagini contestate, tra cui il celebre momento di Pietro Taricone ai Telegatti, sul palco con Gerry Scotti e Maria De Filippi, oltre alle immagini di Pier Silvio Berlusconi in platea.

Non solo: insieme all’episodio “corretto”, è stata pubblicata anche una puntata speciale aggiuntiva di 30 minuti, riservata esclusivamente agli abbonati.

La nuova puntata di Falsissimo: le chat tra Medugno e Piscopo

Nel nuovo episodio di Falsissimo, Fabrizio Corona non mostra alcuna intenzione di fare passi indietro. Al centro della narrazione tornano i presunti meccanismi di potere che, secondo lui, regolerebbero l’accesso al Grande Fratello.

Corona mostra questa volta le chat tra Antonio Medugno e il suo ex manager Alessandro Piscopo, soffermandosi in particolare sui messaggi paralleli a quelli già mostrati nelle scorse puntate tra Medugno e Alfonso Signorini. Un carteggio che, secondo la ricostruzione di Corona, dimostrerebbe la consapevolezza dei due della necessità di “corteggiare” Signorini per ottenere l’obiettivo finale: l’ingresso di Medugno nella Casa del Grande Fratello.

La telefonata con Annamaria Bernardini de Pace e il caso Raoul Bova

Nel corso della puntata, Corona torna poi a menzionare Raoul Bova, mostrando una telefonata con l’avvocato Annamaria Bernardini de Pace.

L’avvocata era già intervenuta in passato con un ricorso al Garante della Privacy per arginare il clamore mediatico seguito alla puntata dedicata al presunto rapporto tra l’attore e Martina Ceretti.

Durante la chiamata, Corona provoca Bernardini de Pace sui fatti che, dopo la vicenda Report, hanno coinvolto proprio il Garante della Privacy, finito sotto indagine. La conversazione si interrompe bruscamente, con l’avvocata che riattacca il telefono.

“C’è un terzo denunciante”: l’annuncio finale di Fabrizio Corona

Il finale di Falsissimo è affidato a un nuovo annuncio destinato a far discutere. Secondo Fabrizio Corona, ci sarebbe un terzo denunciante pronto a fare emergere ulteriori elementi contro Alfonso Signorini, nell’ambito di quello che l’ex re dei paparazzi continua a definire il “sistema Signorini”.

A rafforzare il clima di mistero contribuisce anche un messaggio vocale di Stefano Bettarini, che afferma di essere in possesso di informazioni sensibili, ma di poterle divulgare solo su richiesta di un magistrato.

L’episodio si chiude con una frase evocativa di Corona: “È un gigantesco vaso di Pandora”.