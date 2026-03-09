Federico Nicotera, ex tronista di Uomini e Donne, ha ufficializzato la sua nuova storia d’amore. Dopo mesi di indiscrezioni e curiosità da parte dei fan, il giovane romano ha deciso di presentare pubblicamente la sua nuova compagna: Carlotta Latino.

La storia finita con Carola Carpanelli

Per molti telespettatori di Uomini e Donne, il percorso di Federico Nicotera è rimasto indissolubilmente legato a quello di Carola Carpanelli, l’ex corteggiatrice che il tronista aveva scelto proprio durante il dating show di Maria De Filippi.

La coppia aveva fatto sognare il pubblico per mesi: prima all’interno dello studio di Uomini e Donne, poi sui social, dove condividevano spesso momenti della loro quotidianità. Tuttavia la relazione non è durata a lungo. Dopo alcuni mesi insieme, Carola e Federico hanno deciso di mettere fine alla loro storia.

Da allora molti fan hanno sperato in un ritorno di fiamma, ma entrambi hanno preso strade diverse.

La nuova vita sentimentale di Carola

Nel frattempo Carola Carpanelli ha voltato pagina e ha ufficializzato la relazione con Simone Maestri, condividendo sui social diversi momenti della loro vita di coppia.

La notizia aveva definitivamente spento le speranze dei fan che sognavano un riavvicinamento con Federico Nicotera.

Il presunto flirt con Isobel Kinnear

Dopo la rottura con Carola, attorno a Federico Nicotera erano circolate diverse voci su un presunto flirt con Isobel Kinnear, ballerina conosciuta dal pubblico televisivo.

Tuttavia, la relazione non è mai stata né confermata né smentita dai diretti interessati, lasciando la questione nel campo delle indiscrezioni.

Il mistero della ragazza bionda a Halloween

Lo scorso Halloween, Federico Nicotera aveva sorpreso i suoi follower pubblicando su Instagram alcune foto in costume.

Nelle storie compariva anche una misteriosa ragazza bionda, vestita con lo stesso costume dell’ex tronista. Tuttavia, all’epoca non era stato rivelato alcun dettaglio: nessun tag, nessun nome e nessun indizio sulla sua identità.

Federico Nicotera presenta ufficialmente Carlotta Latino

Nella serata di ieri è arrivata finalmente la conferma. Federico Nicotera ha condiviso una nuova foto sui social in cui appare insieme alla sua nuova compagna, taggando apertamente Carlotta Latino.

Nello scatto i due posano davanti a uno specchio, sorridenti e complici. Poco dopo, anche Carlotta ha ricondiviso la stessa immagine sul suo profilo social, ufficializzando di fatto la loro relazione.

Dopo mesi di indiscrezioni, quindi, l’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di uscire allo scoperto e presentare la sua nuova fidanzata ai fan.