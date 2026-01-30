Pierpaolo Pretelli ha voluto condividere sui suoi social una vicenda che lo ha profondamente scosso. Mentre passeggiava a piedi verso casa, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha notato una donna che improvvisamente si è accasciata a terra, tremante e con gli occhi sbarrati.

“Io stavo rientrando a casa, ero a piedi, mentre passeggiavo vedo una signora che palesemente non stava bene. Si accascia a terra, prima seduta e poi si lascia andare. Aveva gli occhi sbarrati, io provo a fare qualche domanda ma non rispondeva. Quindi chiedo aiuto, urlo, chiedo aiuto… c’era abbastanza gente, molti passanti, ma nessuno si ferma a darmi una mano”.

L’ex gieffino ha raccontato con chiarezza quanto la situazione fosse preoccupante: la donna tremava, ansimava e si toccava il petto, iniziando anche a pregare. Pretelli ha provato a sollevarle le gambe per stabilizzarla, ma poi ha preferito non rischiare ulteriori problemi in attesa dei soccorsi.

Fortunatamente, due ragazzi che lavoravano in un negozio vicino e una giovane passante si sono fermati per aiutare.

“La ragazza provava a interagire con la signora, mentre i due ragazzi portavano una sedia e chiedevano se servisse acqua o zucchero. Io in quel momento stavo per svenire dalla paura. La signora iniziava a tremare e a pregare, non sapevamo cosa fare”.

Dopo qualche minuto, la donna si è ripresa, si è alzata e ha deciso di andarsene sull’autobus prima dell’arrivo dell’ambulanza, nonostante i tentativi di Pretelli di farla controllare dai soccorsi.

“Per fortuna la situazione si è risolta. La gente, però, passava senza fermarsi. Ho visto tante persone guardare e proseguire per la loro strada. Non tutti sono così, ci sono persone che si fermano, ma questa indifferenza… fermati! Cosa ti costa? Potrebbe capitare a te domani, potrebbe capitare a qualcuno della tua famiglia, a tua madre!”.