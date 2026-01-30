Valeria Marini è intervenuta giovedì 29 gennaio nel corso del podcast Non è la TV, il format di Fanpage.it disponibile su YouTube, commentando alcuni meme che la riguardano e raccontando retroscena sul mondo dello spettacolo.

La difesa di Alfonso Signorini

Durante l’intervista condotta da Stefania Rocco, Andrea Parrella e Grazia Sambruna, Valeria Marini ha spiegato il motivo per cui si è espressa a favore di Alfonso Signorini, al centro di alcune polemiche: "Bisogna avere il coraggio e la forza di difendere un personaggio che è attaccato dappertutto. Io l'ho visto con i miei occhi che lui era invaso di messaggi, poi magari ha sbagliato a rispondere. Secondo me, la cosa è stata montata da questo partecipante per avere visibilità. Era giusto sottolineare questa cosa".

La showgirl ha sottolineato di aver partecipato al Grande Fratello durante l’edizione di Medugno, osservando come molti messaggi ricevuti da Signorini fossero inviati da persone alla ricerca di visibilità: "Il mio discorso è a favore di Alfonso perché, avendo partecipato l’anno di Medugno al Grande Fratello, avevo visto e so che molti messaggi erano inviati a scopo di avere in futuro visibilità. Quando la visibilità non c'è stata, si è cercato lo scandalo".

I messaggi ricevuti da Signorini

Valeria Marini ha spiegato che Alfonso Signorini, nella sua posizione di conduttore, riceveva moltissime proposte da aspiranti concorrenti: "Alfonso riceveva tantissimi messaggi e tantissime proposte. Poi queste proposte sono state usate, rigirate contro di lui da chi cercava visibilità. È palese che Medugno cercava visibilità. Ripeto, Signorini riceveva tanti messaggi di persone che cercavano di entrare al Grande Fratello".

La giornalista Stefania Rocco ha precisato che le chat pubblicate da Fabrizio Corona non erano state consegnate da Medugno, il quale si è ritrovato suo malgrado coinvolto nello scandalo.

La foto con Fabrizio Corona

Valeria Marini ha anche spiegato il motivo della foto con Fabrizio Corona pubblicata recentemente: "Lo conosco da tanto. Gli ho chiesto: 'Perché mi hai messo nella tua docu quando io non c’entro niente con Vallettopoli'. E lui mi ha detto: 'Perché sei una gran gnocca'. Ma io ho fatto la gavetta".