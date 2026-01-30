Questo pomeriggio Maria De Filippi ha registrato presso gli studi Elios a Roma una nuova puntata di Amici 25, la quarta del nuovo anno, che andrà in onda domenica 1° febbraio.
Allievi a rischio eliminazione
Secondo le anticipazioni ufficiali pubblicate da SuperGuidaTv, i quattro allievi finiti a rischio eliminazione sono:
- Giulia e Kiara per il ballo
- Plasma e Gard per il canto
La classifica è stata stilata dai giudici esterni:
- Canto: Albano e Jake La Furia
- Ballo: Irma De Paola e Giuseppe Giofrè
Ospiti musicali della puntata
Gli ospiti musicali che hanno partecipato alla registrazione sono stati: Giorgia, Petit e Mimì.
Eliminazione di Maria Rosaria
Durante la puntata, è stata registrata anche la sfida di Maria Rosaria, che purtroppo è stata eliminata dalla scuola.
La ballerina ha sfidato un collega di latino, esibendosi in un passo a due e in performance singole, tutte giudicate da Francesca Tocca.
Secondo la Tocca, nonostante il talento e le belle linee, a Maria Rosaria è mancato qualcosa e deve “ritrovarsi”. La ballerina, visibilmente commossa, ha dichiarato di essersi bloccata e di aver voluto dare il massimo in vista del Serale. Maria De Filippi l’ha incoraggiata, ricordandole che è giovane e ha ancora una lunga carriera davanti.
Classifica di canto
Ecco come si è conclusa la classifica di canto:
- Elena
- Michele e Valentina
- Lorenzo
- Caterina
- Riccardo e Angie
- Plasma
- Opi
Ultimo: Gard
In seguito a questa classifica:
- Gard è finito in sfida diretta
- Plasma e Opi sono andati al ballottaggio, con Plasma eliminato
Classifica di ballo
La classifica di ballo è invece la seguente:
- Alex
- Emiliano
- Simone
- Alessio
- Giulia
Ultimo posto: Kiara
Di conseguenza:
- Kiara è finita in sfida diretta
- Giulia e Alessio sono andati al ballottaggio, con Giulia eliminata