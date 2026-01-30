Questo pomeriggio Maria De Filippi ha registrato presso gli studi Elios a Roma una nuova puntata di Amici 25, la quarta del nuovo anno, che andrà in onda domenica 1° febbraio.

Allievi a rischio eliminazione

Secondo le anticipazioni ufficiali pubblicate da SuperGuidaTv, i quattro allievi finiti a rischio eliminazione sono:

Giulia e Kiara per il ballo

e per il ballo Plasma e Gard per il canto

La classifica è stata stilata dai giudici esterni:

Canto: Albano e Jake La Furia

Albano e Jake La Furia Ballo: Irma De Paola e Giuseppe Giofrè

Ospiti musicali della puntata

Gli ospiti musicali che hanno partecipato alla registrazione sono stati: Giorgia, Petit e Mimì.

Eliminazione di Maria Rosaria

Durante la puntata, è stata registrata anche la sfida di Maria Rosaria, che purtroppo è stata eliminata dalla scuola.

La ballerina ha sfidato un collega di latino, esibendosi in un passo a due e in performance singole, tutte giudicate da Francesca Tocca.

Secondo la Tocca, nonostante il talento e le belle linee, a Maria Rosaria è mancato qualcosa e deve “ritrovarsi”. La ballerina, visibilmente commossa, ha dichiarato di essersi bloccata e di aver voluto dare il massimo in vista del Serale. Maria De Filippi l’ha incoraggiata, ricordandole che è giovane e ha ancora una lunga carriera davanti.

Classifica di canto

Ecco come si è conclusa la classifica di canto:

Elena Michele e Valentina Lorenzo Caterina Riccardo e Angie Plasma Opi

Ultimo: Gard

In seguito a questa classifica:

Gard è finito in sfida diretta

è finito in sfida diretta Plasma e Opi sono andati al ballottaggio, con Plasma eliminato

Classifica di ballo

La classifica di ballo è invece la seguente:

Alex Emiliano Simone Alessio Giulia

Ultimo posto: Kiara

Di conseguenza: