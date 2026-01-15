Ieri Chiara Ferragni è stata assolta dall’accusa di truffa aggravata per il caso del Pandoro Pink Christmas Balocco e delle uova di Pasqua Dolci Preziosi, noto come "Pandoro-Gate".

La vicenda aveva coinvolto l’influencer a causa di presunti messaggi ingannevoli sui suoi profili social, che secondo l’accusa lasciavano intendere che parte del ricavato delle vendite sarebbe stato devoluto in beneficenza.

Il proscioglimento e il ruolo del Codacons

Il giudice non ha riconosciuto l’accusa, anche grazie al ritiro della querela da parte del Codacons, che ha raggiunto un accordo risarcitorio con la Ferragni. Il reato è stato riqualificato in truffa semplice, portando al proscioglimento per estinzione del reato.

Le prime dichiarazioni di Chiara Ferragni

Raggiunta dal Corriere della Sera subito dopo la sentenza, Chiara Ferragni ha spiegato perché aveva rilasciato poche interviste durante la vicenda: "Avevo paura che qualsiasi cosa dicessi potesse essere usata contro di me. È stata una delle cose più difficili da gestire nella mia vita e l’ho voluta affrontare a testa alta perché sapevo di essere innocente".

L’influencer ha confessato di essersi sentita tradita da molte persone, ma anche di aver ricevuto grande sostegno: "Quando vinci tutti vogliono salire sul tuo carro, quando hai bisogno tante persone spariscono. C’è chi non ti considera più e parla male di te, ma anche tantissima gente che mi dava energia e diceva ‘Chiara, mi raccomando, non mollare’. E io rispondevo ‘No, non mollerò mai’".

Il dolore per le accuse sui bambini malati

Tra le accuse che l’hanno ferita di più, quella relativa ai bambini malati: "Prima gli hater dicevano che ero superficiale, ma quando hanno detto che avevo truffato i bambini malati, cosa poteva esserci di peggio? Avevo fatto un errore di comunicazione verso i consumatori, invece davano una rappresentazione di me che era la più lontana dalla realtà".

Separazione da Fedez e sostegno della famiglia

Riguardo alla separazione dall’ex marito Fedez, Chiara Ferragni ha ammesso: "C’è stata una separazione pubblica nell’unico mio momento di bisogno, mi sono sentita completamente abbandonata. Ho sofferto tantissimo".

A darle conforto, la sua famiglia e gli amici, che l’hanno sostenuta durante i momenti più difficili.

Nuovi obiettivi e la rinascita di Chiara Ferragni

Negli ultimi due anni, Chiara Ferragni ha lavorato su sé stessa: "Prima il valore era di essere sempre sulla cresta dell’onda, fare progetti di successo, sentire che comunque tutti mi applaudivano. In questi due anni ho fatto un lavoro su me stessa pazzesco perché ho imparato a prendermi cura della mia persona e a credere ogni giorno che la verità sarebbe emersa. Io sono un’eterna positiva, cerco sempre di vedere il bello. Adesso pian piano comincerò a parlare e racconterò senza rabbia cosa sono stati questi due anni. In aula ho stretto la mano al pm Fusco".

Il suo obiettivo ora è mostrarsi per quella che è veramente: "Spero che Chiara rinasca, ma la persona tutta perfezione di prima con quell’aura, che io non ho mai cercato, ma che evidentemente in qualche modo ho alimentato, non esiste più. Ora sono più consapevole, più attenta e voglio essere più vera. Vorrei che gli altri riuscissero a percepirmi come sono veramente. La prima cosa che farò è festeggiare, ho detto a tutti i miei amici di venire a casa mia. Staremo insieme, tranquilli. Ora ricomincio a vivere".