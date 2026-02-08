Nelle scorse settimane è andata in onda su Canale 5 la scelta di Cristiana Anania, ex tronista di Uomini e Donne. Dopo essere stata combattuta tra Ernesto Passaro e Federico Cotugno, Cristiana ha deciso di uscire dal programma con Ernesto e oggi i due sembrano più felici che mai.

La coppia ospite di Verissimo

Ieri pomeriggio, la coppia è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, dove ha raccontato i primi momenti insieme e ha svelato di avere già in mente il progetto di convivere.

Federico Cotugno: il ritorno sui social

Federico Cotugno, che durante il programma aveva mostrato grande interesse per Cristiana, ha deciso di prendersi un po’ di tempo per sé stesso per elaborare la delusione. Solo nelle scorse ore ha fatto ritorno sui social, condividendo il suo percorso nel programma e le emozioni provate negli ultimi mesi: "Eccomi qui. Mi sono preso un pò di tempo per me, è arrivato il momento di dover ringraziare un po’ di persone. In primis Maria per l’opportunità di partecipare a questo programma.

Grazie anche a Michele Perna, persona spettacolare, sempre presente e disponibile. Ringrazio Anna e Chiara, che mi hanno seguito e aiutato durante questo percorso. Ringrazio tutta la produzione, la redazione, i sarti, i costumisti, i fonici, i registi e tutte le donne delle pulizie: persone stupende che mi hanno accolto come in una vera famiglia".

Il percorso personale di Federico Cotugno

Dopo i ringraziamenti, Cotugno ha riflettuto sull’esperienza vissuta a Uomini e Donne: "Questo percorso mi ha aiutato a lavorare su me stesso, scoprendo lati del mio carattere che non avevo mai conosciuto. La realtà della vita a volte ci sfugge di mano, ma fermarsi a riflettere su se stessi può aiutare molto. Ringrazio anche chi mi ha scritto un messaggio nei giorni finali delle registrazioni. Ora è il momento di prendermi qualche giorno per staccare e ricaricare le energie".