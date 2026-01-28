Ieri sono state registrate le nuove puntate di Uomini e Donne, il celebre dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, con gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Ecco tutte le ultime anticipazioni sul Trono Over e sul Trono Classico, come riportate da Lorenzo Pugnaloni.

Trono Over: Alessio Pili Stella e Rosanna Siino

Al centro studio troviamo Alessio Pili Stella insieme a Rosanna Siino. Alessio le dedica una lettera in cui esprime il desiderio di riprendere la conoscenza. Rosanna, da parte sua, gli consegna un lucchetto da innamorati da posizionare a Ponte Milvio a Roma, seguendo la tradizione romantica di fissare un lucchetto come simbolo d’amore.

Trono Over: Gemma Galgani

Come sempre presente, Gemma Galgani si è confrontata con un lungo monologo in studio, ripercorrendo i motivi della sua ultima sofferenza. Tuttavia, l’arrivo di un nuovo cavaliere la convince a rimettersi in gioco e a ricominciare la conoscenza nel programma.

Trono Over: assenze e novità

Durante la registrazione odierna sono assenti Mario Lenti e Arcangelo Passirani. L’assenza di Mario è dovuta a impegni lavorativi, mentre lo studio ha accolto diversi volti nuovi nel parterre, arricchendo le dinamiche del Trono Over.

Trono Classico: Ciro Solimeno e Alessia Messina

Per quanto riguarda il Trono Classico, si parte da Ciro Solimeno, protagonista di un’esterna con Alessia Messina, durante la quale tra i due scoppia il primo bacio.

Successivamente, Ciro va in camerino da Elisa e le confessa che non prova interesse per lei. Non ci sono aggiornamenti su Sara Gaudenzi, e la registrazione odierna è durata solo due ore.