La scelta di Flavio Ubirti a Uomini e Donne ha emozionato il pubblico del dating show di Canale 5, ma dietro le quinte c’è un dettaglio che in pochi conoscevano. La puntata, andata in onda solo negli ultimi giorni, è stata in realtà registrata a metà dicembre: un particolare che cambia la prospettiva sulla relazione tra Flavio e Nicole Belloni, che oggi risultano essere una coppia già consolidata da oltre un mese.

Dopo essere tornata attiva sui social, Nicole Belloni ha deciso di rispondere ad alcune curiosità dei fan, raccontando come sono stati i primi momenti vissuti con Flavio Ubirti dopo la scelta.

“Dopo la scelta ero molto emozionata: per la prima volta dopo cinque mesi potevo finalmente vederlo e godermelo senza telecamere, eravamo solo io e lui. È stato stranissimo ma bellissimo allo stesso tempo”.

Nicole ha poi aggiunto che i due hanno trascorso ore a parlare, cercando di recuperare il tempo perso durante il percorso televisivo: “Abbiamo parlato tantissimo, per ore e ore, come se dovessimo recuperare tutto il tempo. Ci siamo raccontati tutto. Abbiamo fatto anche diverse videochiamate con amici e parenti, volevamo condividere subito la nostra felicità”.

Nicole Belloni su Uomini e Donne: “Un percorso che mi ha fatta crescere”

Infine, l’ex corteggiatrice ha voluto condividere una riflessione sul suo percorso all’interno di Uomini e Donne, sottolineando quanto questa esperienza sia stata importante anche a livello personale.

“Uomini e Donne è stato un percorso che mi ha fatta crescere tanto, non solo a livello sentimentale ma anche personale. Ho imparato a conoscermi meglio e a mettermi in gioco”.

Nicole ha ammesso che le paure non sono mancate, ma che proprio da quelle insicurezze sono nate le emozioni più belle: “Le paure c’erano, inutile negarlo, ma fanno parte del percorso… e a volte proprio da lì nascono le cose più belle”.