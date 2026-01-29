Fiori d’arancio nel parterre del Trono Over di Uomini e Donne! Durante l’ultima registrazione del celebre dating show di Maria De Filippi, Roberto Priolo ha sorpreso Agnese De Pasquale con una proposta di matrimonio, regalando un momento di grande emozione in studio.

La sorpresa in studio

Secondo le anticipazioni fornite dal blogger Lorenzo Pugnaloni, la coppia è stata protagonista di un momento davvero speciale: “Ospiti in studio Agnese De Pasquale e Roberto Priolo: lui fa una sorpresa stupendo tutti e chiedendole di sposarla! Grande commozione in studio, con applausi e congratulazioni”.

L’ex dama, dopo un lungo e travagliato percorso a Uomini e Donne, sembra aver finalmente trovato l’uomo della sua vita.

Il dolce post di Agnese su Instagram

Dopo le registrazioni, Agnese De Pasquale ha condiviso su Instagram un messaggio dedicato al suo futuro marito: “Sei arrivato tardi per essere il mio primo amore ma sei arrivato nel momento giusto per farmi capire che puoi essere l’AMORE DELLA MIA VITA”.

Le nozze previste nel 2027

Secondo quanto spoilerato da Lorenzo Pugnaloni, la coppia starebbe già valutando una data per il matrimonio. L’idea sarebbe di sposarsi nel 2027, quando il figlio dell’ex dama sarà maggiorenne e potrà fare da testimone di nozze.