Matteo Azzali è tornato a parlare della sua avventura nella Casa del Grande Fratello, e lo ha fatto nella rubrica Benvenuti in Tv condotta da Lorenzo Pugnaloni.

“Un’esperienza che rifarei, ma non era il posto giusto per me”

Matteo Azzali ha spiegato di non rinnegare l’esperienza al Grande Fratello, pur riconoscendo che il format forse non era perfettamente in linea con il suo carattere: “È un’esperienza che rifarei, diversa dal solito, ma io non sono capace di recitare e di creare dinamiche. Magari non era il posto giusto per me”.

Ascolti sotto le aspettative: “Mancava il racconto delle nostre storie”

Durante l’intervista, Matteo Azzali ha commentato anche i risultati non brillanti dell’ultima edizione del Grande Fratello: “Sono entrato per fare un’esperienza diversa a quasi 50 anni. Ragazzi meravigliosi, ma di età molto diversa. Forse ci sono stati errori dal punto di vista organizzativo, ed è anche per questo che non ci sono stati boom d’ascolti”.

L’ex concorrente ha sottolineato come la mancanza di spazio per raccontare le storie personali dei protagonisti abbia reso più difficile per il pubblico affezionarsi ai partecipanti: “Non hanno dato modo di raccontare la storia di ognuno di noi, che eravamo sconosciuti”.

Le coppie nate dopo il reality: “Fuori dalla Casa stanno andando bene”

Nonostante le difficoltà, l’esperienza al Grande Fratello ha lasciato anche effetti positivi sul piano umano. Matteo Azzali ha raccontato di essere rimasto in contatto con molti ex coinquilini e ha aggiornato i fan sulle coppie nate durante il programma: “Rasha e Omer si vedono quasi sempre e vivono d’amore e d’accordo, sembra una favola. Jonas e Anita si vedono quasi tutti i fine settimana; Mattia, invece, si è proprio trasferito a Milano da Grazia”.