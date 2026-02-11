Lo scandalo che ha coinvolto Brando Ephrikian, ex tronista di Uomini e Donne, continua a far discutere. La sua ex fidanzata, Raffaella Scuotto, lo ha accusato pubblicamente di violenza psicologica e fisica, scatenando un acceso dibattito tra i fan del noto dating show di Maria De Filippi.

Il veneto, tuttavia, si è difeso duramente, respingendo ogni accusa e annunciando di essere pronto a intraprendere azioni legali per tutelare la sua reputazione.

Il racconto di Raffaella Scuotto

Secondo Raffaella Scuotto, il rapporto con Brando Ephrikian sarebbe stato segnato da numerose discussioni, tradimenti e una rottura dolorosa. Dopo un ritorno di fiamma molto mediatico, le tensioni sarebbero nuovamente esplose, portandola a denunciare episodi di violenza psicologica e fisica.

In un secondo sfogo, Raffaella ha ammesso di essersi pentita di non aver parlato prima, invitando chiunque viva una situazione simile a trovare il coraggio di denunciare. La giovane ha poi proseguito il suo percorso sui social, diventando una influencer a Milano, città in cui si è trasferita per lavoro e nuove opportunità.

La difesa di Brando Ephrikian

Dall’altra parte, Brando Ephrikian ha sempre respinto le accuse, dichiarandosi assolutamente estraneo a quanto riportato dalla sua ex fidanzata. Dopo una pausa dai social, il tronista è tornato con un post su Instagram, accompagnato da una foto in bianco e nero e un lungo sfogo personale.

Nel messaggio, Brando ha scritto di sentirsi profondamente colpito dalle accuse e dai commenti ricevuti, ma ha ribadito: "Dentro, però, resto pulito e sereno. So chi sono e so di essere innocente rispetto a ciò di cui vengo accusato".

Ha inoltre aggiunto di aver avuto bisogno di staccarsi dai social, riposare e rimettere ordine nei pensieri, definendo il momento come un periodo di silenzio necessario per tornare a respirare.