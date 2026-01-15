Giulio Carotenuto, giovane odontoiatra di 29 anni originario di Torre Annunziata, è stato il primo eliminato dell’ultima edizione del Grande Fratello, condotto da Simona Ventura.

Ospite di Lorenzo Pugnaloni nell’ultima puntata del format Casa Lollo, l’ex gieffino ha rivelato un retroscena sorprendente: prima di entrare nella Casa, gli era stato proposto il trono di Uomini e Donne.

“Il trono di Uomini e Donne? Valuterei una proposta del genere. In passato è arrivata e ho detto di no, ma attualmente forse direi di sì. Avevo entrambe le possibilità, ma ho scelto il Grande Fratello perché sin da bambino è il reality che mi ha accompagnato. In Italia rappresenta il reality per eccellenza”.

Chi è Giulio Carotenuto

Giulio Carotenuto non è solo un volto televisivo. Laureato in odontoiatria, ha scelto questa professione seguendo le orme della sua famiglia: il padre e la sorella sono medici, mentre la madre è stata per lui un punto di riferimento fondamentale.

Il suo percorso professionale è stato segnato da un episodio decisivo cinque anni fa. Durante un viaggio a Zanzibar, Giulio ha incontrato una giovane donna in gravi condizioni, anoressica e debilitata da una malattia che le impediva persino di nutrirsi.

L’intervento che ha eseguito le ha restituito la possibilità di vivere, cambiando per sempre la sua prospettiva sulla vita e sul lavoro. Da allora, Giulio Carotenuto ha deciso di dedicare parte della sua esistenza ad aiutare chi ha più bisogno, regalando sorrisi e speranza a chi ne ha più bisogno.