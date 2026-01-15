Non è un periodo facile per Antonio Medugno. Il modello napoletano è finito al centro di uno dei casi mediatici e giudiziari più discussi dello scorso anno, noto come “sistema Signorini”, dopo che il suo ex manager avrebbe consegnato a Fabrizio Corona alcune conversazioni WhatsApp private.

Conversazioni che, una volta rese pubbliche, hanno innescato un effetto domino culminato con indagini, denunce e interrogatori presso il Tribunale di Milano, dove i protagonisti della vicenda sono stati ascoltati dal pm.

Lo sfogo di Antonio Medugno su Instagram

Nelle scorse ore, Antonio Medugno ha deciso di rompere il silenzio affidando ai social un messaggio carico di amarezza: “Vedo una cattiveria sempre più diffusa, soprattutto da parte di persone che hanno figli e dovrebbero conoscere il valore dell’empatia. Io sto trovando la forza di reagire, ma non tutti ce l’hanno. E spesso ci si rende conto del peso delle parole solo dopo, quando ormai si piange e ci si pente”.

Denunce incrociate e risvolti giudiziari

La diffusione del materiale ha portato a una serie di azioni legali. Alfonso Signorini ha denunciato Fabrizio Corona per revenge, mentre Antonio Medugno ha denunciato Alfonso Signorini per violenza ed estorsione. Secondo quanto emerso, il conduttore non era a conoscenza del fatto che i suoi messaggi venissero inoltrati al manager, circostanza che ha contribuito a rendere la vicenda ancora più delicata.

Nel frattempo, gli sviluppi giudiziari hanno avuto un impatto immediato anche sul piano professionale.

L’addio di Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip

Dopo lo scoppio del caso, Alfonso Signorini ha deciso di fare un passo indietro, lasciando la conduzione del Grande Fratello Vip e scegliendo un’auto-sospensione cautelativa da Mediaset, in attesa che la situazione si chiarisse.

Antonio Medugno: “Ho perso solo lavoro”

A pagare il prezzo più alto, però, è stato soprattutto Antonio Medugno, che ha raccontato più volte di aver perso numerose collaborazioni. Ospite a Lo Stato delle Cose su Rai Tre, il modello ha respinto con forza le accuse di chi lo ha accusato di aver cercato visibilità: “Tanti dicono che io ho cercato popolarità. Ma quando mai? Io ho perso solo lavoro, io non sto lavorando. Se non mi avessero gettato in questa gogna, mi sarei portato certe cose fino alla vecchiaia. Non avrei mai detto nulla”.