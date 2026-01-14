Negli ultimi giorni, la vicenda che vede coinvolti Ciro Solimeno e Martina De Ioannon sta facendo discutere i fan di Uomini e Donne. Durante le recenti registrazioni dating show di Maria De Filippi, l’attuale tronista di Torre Annunziata ha rivelato dettagli inediti sul suo percorso da corteggiatore di Martina, facendo emergere un retroscena che fino a poco tempo fa era completamente sconosciuto al pubblico.

Secondo quanto raccontato da Ciro, i due si sarebbero visti e sentiti al di fuori delle telecamere, arrivando persino a baciarsi. Tra stando a quanto rivelato nei giorni scorsi da Lorenzo Pugnaloni, sarebbe esistito un vero e proprio “patto di silenzio”, un accordo per non far emergere nulla e proteggersi reciprocamente. La tronista, inizialmente, non avrebbe voluto presentarsi al primo confronto proprio per paura che tutto venisse a galla, ma solo dopo essersi parlati avrebbe deciso di affrontare lo studio.

Ciro ha poi espresso tutta la sua frustrazione per il modo in cui la vicenda è stata gestita, sostenendo di essere stato l’unico a “metterci la faccia”, mentre, a suo dire, la De Ioannon avrebbe lasciato che fosse l’opinione pubblica a giudicarlo da sola.

I retroscena raccontati da Mario Cusitore

A dare un quadro ancora più complesso della situazione ci ha pensato Lorenzo Pugnaloni nella sua newsletter. Il noto insider ha infatti rivelato che Mario Cusitore, ex cavaliere del Trono Over e corteggiatore di Ida Platano, ha raccontato alcuni dettagli inediti: secondo lui, Michele Longobardi era già a conoscenza dei contatti tra Ciro e Martina. Nel febbraio 2025, l’ex tronista napoletano avrebbe confermato a Cusitore che, proprio come lui scriveva a diverse corteggiatrici, anche Ciro era in contatto con Martina.