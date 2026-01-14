Negli ultimi giorni il mondo di Uomini e Donne è tornato a parlare di Raffaella Scuotto, ex corteggiatrice del popolare dating show di Maria De Filippi, dopo la fine della sua intensa e chiacchierata storia d’amore con Brando Ephrikian.

A far discutere non è stato un annuncio ufficiale, ma una serie di indizi social, movimenti sospetti e segnalazioni del popolo del web, sempre molto attento quando si tratta di gossip e relazioni sentimentali legate al programma di Canale 5, circa una presunta nuova frequentazione della giovane partenopea.

Raffaella Scuotto spiega perché non mostra il nuovo compagno

Incalzata dalle domande dei follower, Raffaella Scuotto ha deciso di chiarire pubblicamente il motivo per cui non ha ancora mostrato il suo presunto nuovo fidanzato sui social.

Attraverso una storia pubblicata su Instagram, l’ex corteggiatrice ha dichiarato: “Ho imparato a proteggere le cose importanti della mia vita. Pian piano, con naturalezza, a piccole dosi come sto facendo, sicuramente vedrete anche questa parte della mia vita. Non ho niente da nascondere. Voglio solo vivere e proteggere una situazione nuova e mia. La mia sfera privata non è un caso di Stato, anche se molti la vivono come tale. Non c’è bisogno di mettere i manifesti e informare i media. È la mia sfera privata”.

Le prime segnalazioni sul nuovo fidanzato Angelo Moretta

Nelle ultime ore sono apparse numerose segnalazioni sul presunto nuovo fidanzato di Raffaella, Angelo Moretta, come riportato da Lorenzo Pugnaloni. Alcuni commenti sui social parlano di un comportamento poco serio da parte di Angelo: “Ma fino a tre settimane fa mi ha scritto di volermi invitare a casa a sco**re, ho screen con numero ecc ovviamente… Lei se li cerca con il lanternino”; “Premetto che questo è un fake ma Angelo mi contatti da quattro mesi, fino a due settimane fa e ci siamo anche incontrati in un locale, ci ha sempre provato spudoratamente”.

La risposta di Raffaella Scuotto alle insinuazioni

Nonostante le accuse e i commenti negativi sul web, Raffaella Scuotto ha ribadito l’intenzione di proteggere la sua vita privata e di non voler esporre troppo la sua nuova relazione. “Non ho niente da nascondere, ma voglio vivere questa nuova situazione con tranquillità e privacy”.