Con la messa in onda della prima puntata di Falsissimo – Il Prezzo del Successo lo scorso 15 dicembre, è esploso il cosiddetto caso Signorini, che ha coinvolto diversi personaggi legati al mondo del Grande Fratello Vip. Tra i nomi citati, suo malgrado, anche quello di Clarissa Selassié.

Il racconto dell’ex manager di Antonio Medugno

A tirare in ballo l’ex vippona è stato inizialmente Alessandro Piscopo, ex manager di Antonio Medugno, che in un’intervista rilasciata a Fanpage ha parlato di una presunta serata trascorsa tra l’ex gieffino e la Selassié alla fine del 2021.

Secondo Piscopo, Alfonso Signorini sarebbe venuto a conoscenza dell’incontro e avrebbe scritto a Medugno a inizio 2022 un messaggio piuttosto diretto: “So che vieni a Roma per le principesse e non per le regine. Pessima strategia”.

Antonio Medugno conferma a “Lo Stato delle Cose”

La vicenda è tornata alla ribalta lunedì 12 gennaio, quando Antonio Medugno è stato ospite del programma Lo Stato delle Cose, condotto da Massimo Giletti. In quell’occasione, l’ex concorrente del GF Vip ha confermato l’esistenza di quella notte: “Sì, ho passato una notte con una ex concorrente del GF Vip. Dopo mi è arrivato un messaggio di Alfonso: ‘pessima strategia la tua’. Io ho mandato le chat al mio vecchio manager e gli ho chiesto di tenerle lui”.

Medugno ha poi ribadito di non aver mai cercato scorciatoie, sostenendo di essersi affidato esclusivamente a chi lo tutelava a livello lavorativo.

La reazione di Clarissa Selassié sui social

Dopo settimane di indiscrezioni e citazioni indirette, Clarissa Selassié ha deciso di intervenire in prima persona. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha affidato la sua smentita a una storia Instagram, prendendo nettamente le distanze dalla versione raccontata da Medugno e dal suo ex manager.

La smentita di Clarissa Selassié: “Mai esistita una notte di passione”

La 24enne ha dichiarato che tra lei e Antonio Medugno non ci sarebbe mai stata alcuna “nottata speciale”, ma soltanto un incontro senza seguito. Secondo la Selassié, quell’uscita sarebbe servita esclusivamente a Medugno per ottenere visibilità e varcare la famosa porta rossa del reality. “Con Medugno ricordo solo un episodio di terribili sforzi e zero risultati. Gli serviva solo un lasciapassare per entrare nella casa del Grande Fratello. Vi chiedo gentilmente di non nominarmi mai più e di non associarmi a ipotetiche notti di passione che non sono mai successe”.