Ciro Solimeno è tornato a parlare della bufera social scoppiata dopo la sua confessione sul passato percorso a Uomini e Donne con Martina De Ioannon. L’ex corteggiatore – oggi tronista – ha ammesso di aver visto e sentito l’ex fidanzata fuori dal programma, all’insaputa della redazione. Una rivelazione che ha acceso il dibattito sui social, con reazioni contrastanti e critiche concentrate soprattutto su di lui.

Mentre Ciro ha scelto di metterci la faccia, Martina per il momento ha mantenuto il silenzio. Ma cosa è successo davvero dopo queste dichiarazioni? Fanpage.it anticipa quanto emerso nella registrazione di ieri, martedì 13 gennaio, e svela la decisione finale del tronista.

“Martina sta facendo prendere me**a solo a me”: lo sfogo di Ciro Solimeno

In un secondo video pubblicato sui canali social ufficiali di Uomini e Donne, circa 24 ore dopo la prima confessione, Ciro Solimeno ha spiegato di sentirsi l’unico bersaglio delle critiche: “Ho letto sui social vari commenti dove la gente se la prende solo con me”.

Il tronista ha sottolineato come, nonostante fossero coinvolti entrambi, solo lui abbia scelto di esporsi pubblicamente, mentre Martina non è intervenuta per chiarire: “La cosa che mi stupisce è che tra i due io sono stato l’unico a metterci la faccia. Mi aspettavo che anche Martina lo facesse”.

Secondo Ciro, l’ex tronista avrebbe dovuto assumersi maggiori responsabilità: “Io ero un corteggiatore e ho contattato solo lei. Martina doveva portare maggiore rispetto, in primis alla redazione, perché aveva vincoli diversi, conoscendo più persone contemporaneamente. Deve metterci la faccia: sta facendo prendere me solo a me**a”.

Ciro Solimeno continua il trono? La decisione dopo le polemiche

Dopo giorni di discussioni e polemiche, arriva la risposta definitiva. Nella registrazione di ieri, martedì 13 gennaio, Ciro Solimeno ha deciso di continuare il suo percorso come tronista a Uomini e Donne.

In studio, il tronista ha spiegato che la storia con Martina De Ioannon rappresenta ormai un capitolo chiuso e che la sua intenzione è quella di proseguire la conoscenza delle corteggiatrici, con la voglia di rimettersi in gioco e innamorarsi di nuovo.

A prendere posizione è stata anche Tina Cipollari, che ha condiviso in parte le parole espresse da Ciro nei video social, pur senza assolverlo completamente per quanto accaduto.