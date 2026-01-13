Tra le coppie più discusse dell’ultima edizione di Temptation Island, la più vista di sempre, c’è stata quella formata da Valerio Ciaffaroni e Sarah Esposito.

I due, infatti, avevano partecipato al programma per risolvere alcuni problemi all’interno della loro relazione, ma hanno deciso di uscire separati. La decisione è arrivata quando Valerio si è reso conto di provare un sentimento per la tentatrice Arianna Mercuri.

"Prima di separarsi ci siamo lasciati andare ad un lungo abbraccio commosso", ha raccontato la coppia, sottolineando quanto la scelta sia stata dolorosa per entrambi.

La relazione tra Valerio Ciaffaroni e Arianna Mercuri

A distanza di mesi, la storia tra Valerio e Arianna procede a gonfie vele. La tentatrice ha raccontato le difficoltà vissute durante il percorso a Temptation Island ospite del podcast di Chedonna: "Sapevo che stavo togliendo una persona ad un’altra donna. Questa cosa a me lì dentro mi ha creato un sacco di insicurezza e certe volte non mi sentivo libera di essere me stessa con lui, perché sapevo che comunque potevo fare del male a un’altra persona. Mi sono sentita in colpa, un sacco".

Arianna ha inoltre spiegato il suo approccio durante il programma: "All’interno del programma sono stata vera al 90%. Quel 10% me lo tenevo per avere un po’ di riservatezza delle mie cose, della mia vita. Lo facevo perché, essendo tentatrice e non protagonista, ho deciso di lasciare spazio più all’altra persona, alla coppia, piuttosto che a me, ma anche un po’ per protezione e generosità".

Il momento più emozionante del programma

Tra le esperienze più emozionanti vissute da Arianna, spicca un’esterna con Valerio: "La parte più emozionante è stata la sera che abbiamo fatto l’esterna. Ero emozionatissima: mi sembrava di dover fare l’uscita del secolo. Era da tanto che non mi imbarazzavo così tanto, ero veramente imbarazzata in quel momento. Questo mi ha fatto capire che forse c’era realmente qualcosa di più grande rispetto a quello che pensavo".