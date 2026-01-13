Negli ultimi mesi si sono moltiplicate le indiscrezioni su una possibile relazione tra Elodie e Franceska Nuredini, ballerina che ha fatto parte del corpo di ballo della cantante durante il tour appena concluso. Le ultime foto pubblicate su Instagram dall’artista romana sembrano ora rafforzare ulteriormente i rumors.

Il viaggio in Thailandia dopo il tour

Concluso il lungo tour nei palazzetti, Elodie ha scelto di concedersi una pausa con un viaggio in Thailandia, in compagnia di un gruppo di sole donne. Tra queste compare proprio Franceska Nuredini, con cui la cantante appare particolarmente affiatata negli scatti condivisi sui social.

Da tempo si parlava di una possibile crisi con Andrea Iannone, e alcune immagini pubblicate negli ultimi giorni sembrano confermare un cambiamento nella vita sentimentale della cantante.

Le foto insieme: discoteca, street food e tramonti

Sui social circolano immagini che ritraggono Elodie e Franceska Nuredini mentre si divertono in discoteca, assaggiano cibo locale per strada e si godono il viaggio. Alcune foto mostrano le due abbracciate al tramonto, altre immortalano momenti di quotidianità e complicità.

Al momento non sono arrivate conferme o smentite ufficiali, ma le immagini hanno inevitabilmente acceso il dibattito tra fan e addetti ai lavori.

Andrea Iannone paparazzato con Rocío Muñoz Morales

Parallelamente, anche Andrea Iannone è finito al centro del gossip. Il pilota motociclistico è stato paparazzato dal settimanale Chi in compagnia di Rocío Muñoz Morales.

Negli scatti pubblicati dal magazine diretto da Alfonso Signorini, Iannone viene immortalato mentre lascia l’esclusivo relais di lusso a cinque stelle L’Albereta, in Franciacorta, insieme all’attrice spagnola.

Rocío Muñoz Morales dopo la fine della relazione con Raoul Bova

Rocío Muñoz Morales è tornata single da pochi mesi, dopo la fine della lunga relazione con Raoul Bova, conclusasi in un periodo segnato dallo scandalo legato alla diffusione di audio privati dell’attore. Secondo quanto riportato, l’incontro tra Iannone e l’attrice sembrerebbe andare oltre una semplice amicizia, anche se nessuno dei diretti interessati ha rilasciato dichiarazioni ufficiali.

La fine della storia tra Elodie e Andrea Iannone

Andrea Iannone ed Elodie erano legati sentimentalmente dal 2022, ma negli ultimi mesi si è parlato insistentemente di una possibile rottura. A far discutere è stato anche un dettaglio social: durante le festività natalizie, la cantante ha condiviso foto di momenti trascorsi in famiglia, senza mai mostrare il pilota.

Un altro particolare notato dai fan è stato il “like” di Marracash sotto uno dei post, elemento che ha ulteriormente alimentato le speculazioni.

Nessuna conferma ufficiale, ma i segnali social parlano

Al momento non esistono conferme ufficiali sulle nuove relazioni, ma tra le foto in Thailandia di Elodie e Franceska Nuredini e gli scatti di Andrea Iannone con Rocío Muñoz Morales, i segnali sembrano indicare che le rispettive storie sentimentali abbiano preso strade diverse.