Nel maggio del 2018, a Uomini e Donne, una delle scelte più seguite e discusse di sempre è stata quella di Nilufar Addati, che ha lasciato il programma insieme a Giordano Mazzocchi. Una storia intensa, terminata da anni, ma che continua ancora oggi a far sognare i fan del dating show di Maria De Filippi.

Nonostante la fine della relazione, l’ex tronista non ha mai nascosto l’affetto per Giordano e, nelle ultime ore, è tornata a parlarne lasciando aperto uno spiraglio che ha immediatamente riacceso le speranze dei follower.

Nilufar Addati ospite del podcast di Giulia Salemi

Ospite dell’ultima puntata del podcast Non lo faccio x moda, condotto da Giulia Salemi, Nilufar Addati ha raccontato le difficoltà che incontra oggi nel trovare l’amore, spiegando come il suo carattere e la sua indipendenza possano intimidire molti uomini.

“Magari molti vogliono l’atteggiamento un po’ da gatta, ma io non ce l’ho. Sono anche dolce, ma un uomo deve sapermi prendere e questo viene con il tempo. Gestire il mio carattere non è facile: molti si inibiscono o si fanno intimidire”.

Nilufar ha poi aggiunto: “Forse loro vorrebbero una ragazza più docile. Molto pesa anche la mia indipendenza economica. Per adesso ho avuto solo appuntamenti non interessanti, non sento quello che voglio. Io voglio sentirmi ubriaca d’amore, sono una da colpo di fulmine”.

Il riferimento a Giordano Mazzocchi: “Eravamo troppo piccoli”

Durante la conversazione con Giulia Salemi, l’ex tronista è tornata inevitabilmente a parlare di Giordano Mazzocchi, riconoscendo come la giovane età abbia influito sulla fine della loro storia.

“Io ero anche piccola, magari il problema era anche quello. Se ci fossimo incontrati da più grandi, forse le cose sarebbero andate diversamente. Adesso magari staremmo ancora insieme”.

Nilufar ha poi ricordato: “All’epoca eravamo due bambini. Io avevo solo 19 anni”.