E’ una vera e propria bomba quella sganciata da Ciro Solimeno durante la registrazione odierna di Uomini e Donne. L’attuale tronista del dating show di Maria De Filippi ha infatti rivelato di aver incontrato segretamente Martina De Ioannon quando lui, insieme a Gianmarco Steri, era un corteggiatore della bionda romana.

La confessione di Ciro Solimeno

Secondo quanto raccontato da Ciro Solimeno, il contatto con Martina De Ioannon sarebbe avvenuto verso la fine di novembre, durante il suo percorso come corteggiatore insieme a Gianmarco Steri.

“Devo fare una confessione, devo ammettere un qualcosa che c’è stato nel mio percorso precedente… Durante un periodo che va dalla fine di novembre, ho avuto dei pensieri strani. Ho mandato una foto con una frase che io e lei ci eravamo detti, e ho avuto la certezza che fosse lei. Le ho chiesto il numero di telefono e lei me lo ha dato. C’è stata una telefonata e le ho chiesto se fosse interessata al percorso e a noi, e lei mi ha confermato che era tutto vero”.

Ciro ha spiegato che dopo il primo contatto, i messaggi e le telefonate si sono susseguiti ogni tre-quattro giorni: “Per quanto mi riguarda facevo apprezzamenti ma nulla di esagerato, oppure ci raccontavamo della giornata. Lei mi diceva che era una cosa sbagliata e infatti la colpa è mia”.

Gli incontri segreti con Martina De Ioannon

Solimeno ha poi ammesso di aver incontrato la sua ex fidanzata di persona per due volte: “Dopo una telefonata decidiamo di vederci, ci sono stati due incontri la sera tardi. Non c’è mai stato nulla, solo qualche bacio. Nel secondo incontro ci rendiamo conto che stiamo andando oltre e nel frattempo nel programma esce che un ex tronista, Michele, esce fuori la sua situazione e a quel punto capiamo la gravità e non ci sentiamo più”.

La reazione di Gianmarco Steri

La notizia ha colto di sorpresa Gianmarco Steri, attuale fidanzato di Martina De Ioannon. Secondo l’insider Lorenzo Pugnaloni, Gianmarco sarebbe rimasto completamente scioccato: “Gianmarco è scioccato, non sapeva nulla. Ha scoperto tutto ora”.



