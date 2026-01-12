Dopo la sua esperienza a Uomini e Donne come corteggiatrice di Federico Nicotera, Alice Barisciani torna a sorridere grazie all’amore. All’epoca, il tronista romano aveva scelto Carola Campanelli, lasciando Alice con un grande dispiacere. Oggi, però, sembra che i tempi difficili siano solo un ricordo.

Alice Barisciani: un nuovo capitolo

Attraverso un post su Instagram in cui saluta il 2025, Alice Barisciani ha ufficializzato il suo fidanzamento: "Ciao 2025, ti lascio tutto. Tranne la consapevolezza che posso farcela sempre. Ti lascio le lacrime trattenute e il sonno perso, ma mi tengo la cura a tutto… la mia felicità riacquisita. Ti lascio le persone da cui mi sono allontanata per lasciare spazio a chi davvero voglio al mio fianco. Ti lascio i miei silenzi che facevano rumore.

Ma porto con me la speranza e la voglia di ricominciare, sempre! E un cuore che, nonostante tutto, crede ancora nelle cose belle, l’amore e nell’amicizia. Infine, ti lascio tutto tranne lui… lui viene con me anche nel 2026 e per sempre".

Filippo Viani: il nuovo amore di Alice

Il "lui" citato da Alice Barisciani nel suo post è Filippo Viani. Di lui, al momento, non si sa molto, ma una cosa è certa: ha riportato il sorriso nella vita della Barisciani.

La coppia, seppur lontana dai riflettori rispetto all’esperienza televisiva di Alice, sembra vivere un momento di grande serenità e complicità.