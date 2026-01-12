Sulla carta era tutto pronto per il ritorno del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini, che lavorava al reality da mesi, aveva già chiuso il cast dei nuovi vipponi, e la lista era stata interamente approvata da Pier Silvio Berlusconi, che aveva annunciato la riapertura della porta rossa a marzo.

Tuttavia, un’inchiesta di Fabrizio Corona e la successiva denuncia ai danni di Alfonso Signorini per violenza ed estorsione, sporta da Antonio Medugno, hanno cambiato le carte in tavola. La Procura ha dunque iscritto il conduttore nel registro degli indagati. Di conseguenza, Signorini ha deciso di auto-sospendersi dai suoi impegni con Mediaset.

La decisione di Mediaset sul futuro del reality

Alla luce di questi avvenimenti, molti si chiedono: che fine farà il Grande Fratello Vip? Al momento, una decisione ufficiale non è ancora stata presa.

La giornalista Maria Volpe, del Corriere della Sera, ospite a TvTalk, ha dichiarato: “So che stanno discutendo molto all’interno di Mediaset e credo che anche la decisione mostrerà il volto dell’azienda nel 2026. Vedremo chi prevarrà: la parte economica o quella morale di cui Pier Silvio Berlusconi si vanta spesso. Sarà un segnale importante. Ma una cosa è certa: Alfonso Signorini non lo condurrà”.

Cosa cambia per il cast e il pubblico

Il cast selezionato da Signorini resta dunque sospeso, e non è chiaro se il reality sarà rinviato o affidato a un nuovo conduttore. La decisione di Mediaset sarà cruciale per capire se il Grande Fratello Vip tornerà nel 2026 o subirà una pausa forzata.