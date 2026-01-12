Dopo mesi di silenzio, Francesca Tocca ha deciso di raccontare la sua verità. Ospite oggi a Verissimo, la ballerina di Amici ha risposto alle dichiarazioni rilasciate lo scorso settembre dal suo ex marito Raimondo Todaro, che nello stesso studio aveva spiegato la fine del matrimonio sostenendo di non vedere più la moglie felice.

Parole che, come ha confessato oggi Tocca, l’hanno profondamente ferita.

Francesca Tocca: “La separazione è definitiva, ma lui non ha detto tutta la verità”

La ballerina ha chiarito subito che tra lei e Todaro non c’è stato alcun ritorno di fiamma: “Non siamo tornati insieme, la separazione è certa. Io sono molto serena”. Poi l’affondo diretto alle parole pronunciate dall’ex marito in tv: “Lui qui da te ha detto che io non ero felice. Io però avevo dei motivi per non esserlo, e lui li sa molto bene. Se tu manchi di rispetto e fai cose per le quali non posso avere più fiducia, è normale che poi mi trovi non felice”.

Secondo Francesca Tocca, Todaro avrebbe usato quella motivazione come una giustificazione: “Ha usato la scusa del fatto che ‘non ero felice’ per mancarmi ancora di rispetto. Io non ho mai raccontato la verità, mi sono sempre presa tutto. Lui invece non si è preso le sue responsabilità”.

“Ha tradito la mia fiducia più volte”

Pur senza scendere nei dettagli più intimi, la ballerina ha parlato apertamente di delusioni e mancanza di fiducia: “Non voglio entrare nei dettagli, ma ha tradito la mia fiducia, più di una volta”. Tocca ha ammesso anche i propri errori, riferendosi alla relazione avuta dopo la separazione: “Io anche avrò mancato di rispetto quando, dopo il matrimonio, mi sono frequentata per mesi con un altro ragazzo. Non era una cosa bella, ma c’erano tante cose dietro che non ho mai raccontato e mai racconterò”.

Il ritorno insieme e la nuova delusione

Dopo la fine della relazione con il ballerino Valentin Alexandru, conosciuto ad Amici, Francesca e Raimondo avevano provato a ricostruire il rapporto. Ma qualcosa è andato storto: “Noi ci siamo lasciati, ma l’amore da parte mia non era finito. Però ho scoperto delle cose. Errori che lui mi negava e che poi ho saputo essere veri. Sono stata molto male, mi ha deluso”.

La rivelazione shock: “Raimondo aveva un’altra quando era a Verissimo”

Il momento più forte dell’intervista arriva quando Francesca Tocca smaschera pubblicamente l’ex marito: “Quando è venuto qui ha detto di essere single, ma non era vero. In realtà era fidanzato, nella sua vita c’era un’altra persona”. La ballerina ha aggiunto: “Stava con una ragazza catanese, l’aveva presentata anche ai suoi genitori. Io gliel’ho chiesto più volte e lui ha sempre negato”.

Rapporti ridotti al minimo e smentita su Baby Gang

Oggi tra Tocca e Todaro i rapporti sono esclusivamente legati alla figlia: “Ci parliamo solo per nostra figlia. La rabbia non c’è più, ma anche il sentimento sta andando via”. La ballerina ha poi smentito categoricamente i gossip su un presunto flirt con il rapper Baby Gang: “Mai successo. Tra noi solo lavoro. È sempre stato rispettoso, professionale e anche timido. E poi non sarebbe il mio tipo”.

“Sto ritrovando la mia serenità. Buona sì, ma idiota no”

Francesca Tocca ha concluso con parole che segnano un punto fermo nella sua nuova vita: “Non voglio nessuno. Sto trovando la mia serenità da sola. Come reagirà Raimondo? Buona sì, ma idiota no. Basta”.