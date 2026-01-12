Tra i protagonisti più discussi della serie Netflix “Fabrizio Corona – Io Sono Notizia”, c’è anche Nina Moric, che nel corso delle cinque puntate rilascia rivelazioni fortissime sul suo passato con l’ex marito.

La modella croata ripercorre anni complessi, fatti di pressioni, accordi economici discutibili e presunti piani studiati a tavolino per creare scandali mediatici.

L’aborto, il piano con Eros Ramazzotti e le strategie mediatiche

Nel racconto di Nina Moric, emergono episodi molto delicati, tra cui la richiesta di un aborto e un presunto piano che avrebbe dovuto coinvolgere Eros Ramazzotti. Secondo quanto dichiarato, lei avrebbe dovuto introdursi nel camerino del cantante, “farlo cadere in tentazione” e farsi poi fotografare da un paparazzo.

Un racconto che contribuisce a dipingere quello che la Moric definisce un sistema costruito sullo scandalo e sulla manipolazione mediatica.

La stoccata ai vip che chiesero la grazia per Corona

Nel quinto episodio della docuserie Netflix, Nina Moric si scaglia contro i personaggi famosi che, durante la detenzione di Fabrizio Corona, si schierarono pubblicamente in sua difesa arrivando a chiedere la grazia: “Poi sono subentrati tutti questi personaggi televisivi. Cosa hanno fatto? Quando lui era in carcere, hanno chiesto la sua grazia. Ma hanno letto bene che cosa ha fatto?! Lui voleva questo”.

“È un pagliaccio”: Nina Moric ridimensiona il personaggio Corona

La 49enne non risparmia parole durissime nel descrivere l’ex marito, arrivando a definirlo un “pagliaccio” e ridimensionandone l’immagine pubblica: “È assurdo che ancora oggi siamo qui a parlare di niente. Lui non ha fatto nulla di eclatante: ha lanciato le mutande dalla finestra. Questo è Fabrizio Corona, l’uomo che gettava le mutande dal balcone”.

Il riferimento è all’episodio degli slip lanciati dal balcone per pubblicizzare il marchio Corona’s, durante la prima fase dell’inchiesta Woodcock.

Nina Moric e l’assegno di Corona: “A me dava 5, lui prendeva 50”

Uno dei passaggi più forti della serie riguarda il rapporto economico tra i due. Nina Moric racconta di un contratto di esclusiva che Fabrizio Corona le avrebbe fatto firmare all’inizio della relazione.

Secondo il suo racconto, Corona gestiva tutte le sue serate e incassava la quasi totalità dei compensi. “Mi ha fatto firmare un contratto in cui c’era scritto che lui, e solo lui, avrebbe gestito tutto quello che io avrei fatto”.

La scoperta dell’assegno e il meccanismo della dipendenza

La modella racconta anche l’episodio chiave che le avrebbe fatto aprire gli occhi: “Una sera si è dimenticato l’assegno in auto. Per me c’erano 5, ma sull’assegno c’era scritto 50. Questa era la differenza tra quello che dava a me e quello che prendeva lui”.

Un sistema che, secondo Moric, si basava su un meccanismo psicologico preciso: “Paga per amore, paga per amore, paga per avere amore”.