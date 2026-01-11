Nella docu-serie Netflix “Io sono Notizia”, Fabrizio Corona torna a raccontare uno dei capitoli più discussi della sua vita privata: la relazione con Belen Rodriguez. Un amore che l’ex re dei paparazzi definisce intenso, complicato e pieno di ostacoli, nato in un momento in cui la showgirl argentina era al centro dell’attenzione di uomini potenti e famosi.

“Belen era la donna più desiderata d’Italia in quel momento”, racconta Corona, “esattamente come lo era Nina Moric nel 2000. Era di una bellezza stratosferica e io avevo deciso che volevo assolutamente lei”.

I corteggiatori famosi di Belen Rodriguez

Nel suo racconto, Fabrizio Corona rivela che attorno a Belen c’era una vera e propria folla di pretendenti. Uno dei primi nomi citati è quello di Gianluca Vacchi. “Nel frattempo si butta su di lei anche Gianluca Vacchi, stramilionario, offrendole tutto quello che le poteva offrire”, afferma Corona nella docu-serie.

Ma il passaggio che ha fatto più rumore è quello legato a Silvio Berlusconi, definito senza esitazioni “il più potente dei pretendenti”. “Poi arriva il quinto pretendente, il più potente di tutti: Silvio Berlusconi”, racconta Corona. “Lui la voleva davvero”.

La dichiarazione di Berlusconi a Belen

Secondo quanto rivelato da Fabrizio Corona, Silvio Berlusconi avrebbe fatto a Belen Rodriguez una vera e propria dichiarazione, mostrandole grande interesse personale e professionale.

“Le diceva: ‘Ti faccio i miei complimenti, io credo tantissimo in te, avrai una carriera splendida, farai molte cose belle, io ti posso aiutare’”, racconta Corona. “Le ha anche detto che la voleva tanto conoscere, insomma le ha proprio fatto una dichiarazione d’amore”.

Ma, sempre secondo l’ex paparazzo, il presidente sarebbe arrivato troppo tardi: “Peccato che il presidente fosse arrivato troppo tardi, perché io avevo già conquistato il cuore della donna più desiderata d’Italia”.

Il tradimento e il nome censurato

Un altro passaggio destinato a far discutere riguarda il rapporto tra Belen Rodriguez e Marco Borriello. Corona sostiene che, all’epoca, la showgirl fosse ufficialmente fidanzata con il calciatore, ma che la realtà fosse diversa. “Belen era ufficialmente fidanzata con Marco Borriello, ma una cosa che nessuno sapeva è che in quel periodo lei lo tradiva con…”, dice Corona.

Il nome del presunto amante viene però censurato nella docu-serie, lasciando il pubblico senza risposta.

Fabrizio Corona: “Di Belen mi ero innamorato davvero”

Il tono cambia radicalmente quando Fabrizio Corona parla dei suoi sentimenti per Belen Rodriguez. Parole molto diverse rispetto a quelle usate per Silvia Provvedi, per la quale ha ammesso di non aver mai provato amore. “L’incontro con Belen ha contribuito a trasformarmi in una persona molto più normale, almeno nel tempo”, confessa Corona. “Perché di lei mi ero innamorato davvero”.

L’ex paparazzo racconta anche come la showgirl abbia inciso concretamente sulla sua vita quotidiana: “Lei mi ha costretto a fare tante cose: ad andare in vacanza, a comprarmi un portafogli – io non ne avevo mai avuto uno – mi ha obbligato a non fare più serate in discoteca e mi ha allontanato da un amico”.