Raffaella Fico è tornata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, a pochi mesi dalla tragica perdita del bambino che aspettava insieme al compagno Armando Izzo. La showgirl ha raccontato con grande dolore il momento più difficile della sua vita, confessando di non riuscire ancora a superare quanto accaduto.

Lo scorso novembre, sempre nello studio di Canale 5, l’ex gieffina aveva annunciato con gioia la gravidanza. Poco dopo, il 15 dicembre, la terribile notizia dell’interruzione naturale della gravidanza al quinto mese, comunicata con un post sui social.

“Ero felice due mesi fa, ora sono devastata”

Nel salotto di Verissimo, Raffaella Fico ha parlato apertamente del suo stato d’animo: “Se ti dicessi che sto bene direi una bugia. Devo reagire e andare avanti perché ho una bambina, ma è difficilissimo. Non dimenticherò mai quello che è successo”.

La showgirl ha spiegato di aver affrontato un vero e proprio parto, con cinque ore di travaglio, un’esperienza traumatica che l’ha segnata profondamente: “Ci penso sempre, durante il giorno, la notte non dormo. Forse il tempo aiuterà, ma il dolore non sparisce”.

La rottura delle acque e la notizia più terribile

Raffaella Fico ha raccontato anche i drammatici momenti vissuti in ospedale, quando i medici le hanno spiegato che non c’erano speranze per il bambino: “Stavo bene, poi all’improvviso si sono rotte le acque. Il cuoricino non ha mai smesso di battere, ma a cinque mesi non si può fare nulla”.

Secondo i medici, la causa potrebbe essere stata un’infezione, ma non ci sono certezze: “Era tutto nella norma, anche la placenta. Nessuno se lo spiega, nemmeno il ginecologo”.

“Ho partorito, ma non ho potuto tenerlo tra le braccia”

Tra i momenti più dolorosi, il racconto del parto e della consapevolezza che il bambino non sarebbe sopravvissuto: “Ho partorito, è stato bruttissimo e traumatico. Non ho potuto tenere mio figlio tra le braccia. Fino all’ultimo speravo, ma i medici mi hanno detto che non c’era più nulla da fare”.

Difficile anche comunicare la notizia al compagno Armando Izzo: “Si stava allenando, è rimasto sconvolto. Per entrambi è stato devastante”.

La reazione della figlia Pia e il trauma ancora aperto

Nel racconto di Raffaella Fico emerge anche il dolore della figlia Pia, che ha vissuto con sofferenza la perdita del fratellino: “Piangeva e diceva: ‘Non è vero’. Anche lei è stata male”.

Alla domanda su una possibile nuova gravidanza, la showgirl è stata chiara: “Adesso no, non me la sento. Sono traumatizzata”.

Le critiche degli hater: “Dicono che sono felice, ma non è vero”

Negli ultimi giorni Raffaella Fico è finita nel mirino degli hater dopo alcune foto sui social insieme ad Armando Izzo. Accuse che l’hanno profondamente ferita: “Mi hanno scritto cattiverie solo perché il mio compagno mi ha portata via tre giorni per aiutarmi. Pensano che se sorrido allora sono felice, ma non è così”.

La showgirl ha rivelato di aver ricevuto commenti durissimi anche durante la gravidanza: “Mi scrivevano cose spregevoli, persino che mio figlio non doveva nascere”.