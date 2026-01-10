Pur non avendo mai partecipato direttamente al Grande Fratello, Valentina Piscopo è stata una delle protagoniste indirette più chiacchierate dell’ultima edizione del reality di Canale 5. Il suo nome è finito spesso sotto i riflettori per la turbolenta relazione con Domenico D’Alterio, ex gieffino, e per i continui avvicinamenti di lui a Benedetta Stocchi, che hanno alimentato polemiche e confronti pubblici.

Dopo mesi di tira e molla e una lunga serie di chiarimenti, Valentina Piscopo ha deciso di mettere un punto definitivo alla relazione con Domenico D’Alterio, scegliendo di voltare pagina.

Valentina Piscopo tronista a Uomini e Donne? L’indiscrezione

Nei giorni scorsi, però, un nuovo rumor ha iniziato a circolare con insistenza. A lanciarlo è stato il noto insider Lorenzo Pugnaloni, secondo il quale la redazione di Uomini e Donne avrebbe contattato Valentina Piscopo per un possibile ingresso nel programma nel ruolo di tronista.

“Valentina Piscopo è stata contattata dalla redazione di Uomini e Donne per un possibile ingresso nel programma in qualità di tronista. Il suo nome è tra quelli valutati per il trono, segno di un interesse concreto da parte della produzione. Al momento, però, nulla è definitivo: l’ultima parola spetta a Valentina, che dovrà decidere se accettare o meno la proposta”, ha scritto Pugnaloni.

Un’indiscrezione che, se confermata, potrebbe riportare Valentina Piscopo al centro del mondo dei programmi di Maria

Il rapporto con Domenico D’Alterio oggi

Nel frattempo, Valentina Piscopo ha deciso di rispondere direttamente alle curiosità dei follower attraverso un box domande su Instagram. In merito all’attuale rapporto con Domenico D’Alterio, ha chiarito con parole molto sincere: “Visto che tutti mi fate la stessa domanda vi rispondo, Domi è il papà di Paola, una persona che nel bene e nel male ho vissuto 9 anni della mia vita, un punto di riferimento e oltre tutto quello che è successo. Resterà sempre una persona importante soprattutto per nostra figlia. Ad oggi le cose le teniamo per noi. Perché esporsi troppo ha danneggiato tanto! Il tempo ci darà le risposte! Ma il sorriso di mia figlia conta più di tutto. Quindi per noi Paola sarà sempre la priorità. E noi come siamo sempre stati civili”.

La risposta secca su Uomini e Donne

Ma cosa ha detto Valentina Piscopo sull’ipotesi di una sua partecipazione a Uomini e Donne? Anche in questo caso non è mancata la sua proverbiale schiettezza. Alla domanda diretta dei follower, la donna ha replicato senza mezzi termini: “Gli asini volano! Ecco perché di Valentina non avete mai capito nulla”.